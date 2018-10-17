老將新人9搶5選情超激烈

彰化縣議員第8選區的參選人老將、新人參半，是9選5的激戰。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議員第8選區（二林、芳苑、大城、竹塘）應選5席，參選者達9人，現任4席議員，其中陳光輝轉戰二林鎮長選舉，謝彥慧、吳淑娟、陳一惇都將角逐連任，挑戰者有現任二林鎮長張國棟、民進黨洪騰明、蔡金蓮，及無黨籍陳適當、洪于仗與蔡家豪，9搶5選情超激烈。

第8選區本屆5席議員，唯一民進黨籍洪宗熠在2016年成功轉戰立法委員進入國會，剩下4席議員，謝彥慧、陳一惇是國民黨籍，吳淑娟與陳光輝為無黨籍。

年底選舉，謝彥慧、陳一惇獲國民黨提名拚連任，另又增提名現任二林鎮長張國棟；民進黨則提名洪騰明與蔡金蓮，洪騰明是立委洪宗熠的嫡系子弟兵，5人雖都有政黨背景，實力還是有強弱之分。

無黨籍參選人部分，吳淑娟是蟬聯多屆的資深議員，地方經營紮實，雖是有戰力的女戰將，面對激戰，也不敢大意。

新人戰力不容小覷！新人陳適當曾一度爭取民進黨提名，後因理念不合，自行以無黨籍參選，開設太極拳道館的他，桃李滿天下，且積極尋求白色力量相挺。

洪于仗、蔡家豪分別是前、現任二林鎮民代表，年輕有活力，更因有在地派系支持，同樣具不容小覷的戰力，但兩人都出身二林鎮中西里，也凸顯雙方競爭關係。

第8選區長期政治版塊藍大於綠，過去民進黨在這裡只有1席議員，下屆選舉民進黨增加提名女參選人蔡金蓮，最後結局也頗受關注。

(中國時報)

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