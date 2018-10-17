7戰將鄉鎮長級 選情最硬斗

2018年10月17日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議員第7選區（田尾、埤頭、北斗、溪州），7人登記參選、應選5席。參選的7人堪稱都是「鄉鎮長級」以上的戰將，個個都有不能輸的壓力，被稱是選情最「硬斗」的超級戰區。

藍、綠壁壘分明的第7選區選舉，最受人矚目的是現任國民黨議員、也是現任議長謝典霖是否成功挑戰議員、議長雙連任；國民黨的劉淑芳、李浩誠與民進黨的江熊一楓也都尋求蟬聯；另民進黨的李俊諭已轉戰溪州鄉長。

初次投入這場選戰的分別是民進黨現任溪州鄉長黃盛祿、無黨籍現任埤頭鄉長吳錦潭與前田尾鄉長莊仁舜之子莊燈堯，3人同樣具備「鄉鎮長」戰力，由於與現任4名議員多少有「票源重疊」的複雜關係，政壇人士說「這次選舉將會有好戲」。

無黨籍參選人吳錦潭，與謝典霖、劉淑芳一直以來被視為「同一陣線」伙伴，過去吳還是謝、劉在埤頭鄉重要「樁腳」，這次自己參選，勢必「顧自己」，也形成謝、劉票源流失的壓力。

莊燈堯出身田尾鄉，與老將劉淑芳屬於同派系，這次參選，兩人的田尾在地票源重疊，為拓展與固守其他鄉鎮的選票，雙方都費思量。而李浩誠的主要票倉在人口數最多的北斗鎮，如何守住票源不被瓜分，是要積極面對的課題。

民進黨江熊一楓是連任多屆的老將，在4鄉鎮擁有基本盤，選情較穩定；溪州鄉長兩屆任滿轉戰議員的黃盛祿，雖有溪州在地基本盤，但面對其他競爭者搶攻，勢必要往外攻城掠地。

(中國時報)