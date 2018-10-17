老將尬新秀 10搶5競爭激烈

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中國時報
／台南報導

無黨無派、新人輩出，無疑是下屆市議員選舉一大特色！台南市第11選區10人爭搶5席，其中僅3名現任議員尋求連任，其餘7人包括回鍋再戰、轉換跑道或初試啼聲者，新舊面孔都盼爭取選民青睞，競爭激烈不在話下。

台南第11選區範圍涵蓋仁德、歸仁、關廟、龍崎，俗稱南關線的這一區，向來有民主聖地美譽，然而，近幾屆出線的市議員卻以無黨籍居多，藍綠陣營都爭取擴大版圖契機，本屆先後有張伯祿與陳特清2議員去世，民進黨也從原本提名2席增為3席，爭取過半席次優勢。

民進黨提名郭鴻儀、鄭佳欣、劉正昌，除了劉正昌尋求連任外，其餘2人皆屬新面孔。郭鴻儀在仁德區公所服務27年，從基層公務員一路做到仁德區長，基層服務建立口碑；鄭佳欣是留美碩士，學經歷俱佳，長相甜美，日前也與黨內新人組成「台南青」，要為地方政治注入年輕活力。

國民黨徵召江國銘不只是新人也是政治素人，從事社造出身的他，原本揮舞無黨籍旗幟參選，後來獲國民黨徵召，此役成為該選區唯一藍軍，希望能為國民黨鞏固一席，至於無黨籍則高達6人參選，杜素吟是4連霸議員，基層實力雄厚，曾王雅雲本屆因議長選舉遭民進黨開除黨籍，下屆以無黨籍身分捲土重來。

前台南縣議長吳健保之子吳禹寰在本屆議員選戰，僅以100多票之差落選，年底選戰，據悉可望接收陳特清、張伯祿2過世議員基本盤，具有一定實力。昔曾代表民進黨參選而失利的陳文清，下屆改以無黨籍身分參選，盼有機會一搏。

(中國時報)

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