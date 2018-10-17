北濱外環道進化 採光井變造型椅

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中國時報
／花蓮報導

花蓮市北濱外環道隧道上方採光井設計兼具實用與採光，但強化玻璃曾遭人擊碎破壞，加上下方車道經常有車輛疾駛而過，不但對行車危險又有幼童掉落疑慮，市公所獲中央補助400萬元，日前完成招標，未來採光井將變身造型座椅，兼顧民眾安全。

耗資近3億元的北濱外環道，6年前完工後讓砂石車與機車分道揚鑣，減少許多傷亡發生，隧道上方120個採光井玻璃，讓隧道變得相當明亮，不過近年因重車往來振動共鳴，多座採光罩螺絲呈現鬆脫剝落，加上玻璃厚度不足1公分，若有兒童攀爬踩踏，相當危險。

市公所透過花蓮縣政府「城鎮之心」專案向營建署爭取北濱外環道人行空間景觀廊道改善工程計畫，獲核定400萬元經費補助，日前已完成招標與備料進場作業，為避免國慶假期施工影響觀光人潮，廠商自9月底延至近日施工，預計在11月中旬完工。

市長魏嘉賢表示，專家建議把採光罩降低，避免孩童攀爬之外，也在採光罩上加裝戶外家具的構材，家具的設計風格朝向趣味，讓海濱的廊道具有休閒放鬆的感覺，其中24座遮光罩周邊將植栽綠美化，另外100座將加裝木條，改裝為造型座椅。

魏嘉賢說，採光罩變身為造型座椅後，未來可讓到北濱外環道遊玩的觀光客及來運動的當地居民，多了可以休憩歇腳的空間。

(中國時報)

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