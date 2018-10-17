無黨籍被看好 藍綠爭出線

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中國時報
／台南報導

台南市議員第12選區平地原住民選舉，由於「二連霸」議員蔡玉枝交棒兒子穎艾達利，藍綠陣營也都提名選將競逐，出現3搶1的局面。第13選區山地原住民選舉，則在民進黨禮讓缺席下，由現任無黨籍議員谷暮‧哈就再戰國民黨籍的伍宗康。

台南市平地、山地原住民的選舉人數，雖然都只有2000多人，但因選民遍及全市各區，加上政黨資源經常用不上，往往需要一步一腳印建立人脈爭取支持，因此沒看到開票結果，誰也沒有把握篤定當選。

此次平地原住民選區有國民黨籍簡德輝、民進黨籍李美素及無黨籍穎艾達利等3人參選。其中，長期投入原住民運動的穎艾達利，在母親蔡玉枝的鼎力支持，以年輕人形象清新，最被看好。

不過，軍官退役的簡德輝，長期從事原住民教育工作，2010年也曾參選平地原住民議員並獲得不少支持，實力不容小覷。本屆也獲民進黨提名參選的李美素，捲土重來也有相當程度的威脅。

至於山地原住民選區有國民黨提名伍宗康、無黨籍谷暮‧哈就等2人參選。已經「二連霸」的谷暮雖是無黨籍，但因積極參與市議會民進黨團運作，得以獲得綠營禮讓爭取連任。

由於本屆議員選舉時，谷暮獲得933票，大幅領先伍宗康的475票，此次選舉一般雖看好谷暮能夠連任，但具有排灣族身分的伍宗康，如能號召台南第一大原住民族大團結，將有一戰的實力。

(中國時報)

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