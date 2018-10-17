強化離島醫療 衛福部開12億支票

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

提升離島健康照護，衛生福利部今年首次成立原鄉、離島個別的諮詢會與年度健康照護研討會，第一站跨海澎湖縣舉辦，衛福部長陳時中應允將投入12億元強化離島在地醫療。

提供離島完善醫療照護是衛福部施政重點，尊重在地化並因應原鄉離島健康照護需求不同，今年特別下鄉召開諮詢研討會，號召在地醫事人員近百人與會。

衛福部長陳時中親率隊移師澎湖舉辦，規劃「在地醫療」、「空中轉診」、「IDS 及醫中計畫」、「社區健康營造」、「離島衛生所功能」5大議題，透過產官學務實對話，真正落實「如何解決問題」。

離島健康照護政策年預算12億元，重點強化在地醫療為主、安全空中轉診為輔，迄今已培育在地養成公費生450多人，留任率達7成，每年醫學中心支援離島醫師20多人、支援診治門診約730診次。

衛福部強調離島健康照護政策強化重點包括：從數據找方法、從科技找突破、從在地找強點，現階段亟需基層院所鼎力支持，整合資源發揮功效。

陳時中表示，今年8月正式啟動離島緊急救護專機駐地空中轉診，後送時間減半、效率倍增，更加保障權利落實健康平等；照護服務政策一個都不會少，這是我們對離島醫療堅持的理念，未來也將持續完善建置離島醫療照護體系。

(中國時報)