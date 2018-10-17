丁轟擺爛 柯反嗆有臉講這個

國民黨台北市長參選人丁守中16日痛批，市長柯文哲處理大巨蛋案手段反覆無常，甚至疑似暗中放水復工。（范揚光攝）

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中國時報
／台北報導

大巨蛋停工3年多，選舉前復工無望，國民黨台北市長參選人丁守中16日痛批台北市長柯文哲擺爛，至今衍生超過200億停工成本，誓言上任後2個月內找專家評估，要拆、要蓋絕不拖泥帶水；不過，此話卻引來柯重炮反嗆，大巨蛋是國民黨兩任市長留下的爛攤子，他幫忙解決、善後，「你還有臉講這個？」

丁：上任2個月解決

丁守中昨與北市議員合體開記者會狂批大巨蛋案，他質疑，柯文哲起初把大巨蛋打成弊案，之後改口要跟遠雄慢慢談，但一談就是3年多，態度反反覆覆，要拆又沒膽，要蓋也沒臉，還傳出柯的核心幕僚向遠雄索賄、密會，這都違反柯的公開透明原則，證明他表裡不一。

他估算，大巨蛋停工近4年，光除鏽成本就20億元，126家下包廠商停工損失約80億元，加上商業空間、球場使用延遲間接成本120億元，停工共衍生220億成本，可見柯毫無處理問題能力。他放話，當選後2個月內邀集專家學者做公安總體檢，不管要續蓋、要拆除，一次解決問題，絕不會像柯一樣擺爛拖延。

曾任北市法規會主委的律師葉慶元也說，柯市府當初找日本「竹中工務店」做公安體檢，但對方是大巨蛋落選團隊，此舉有違行政中立，做出的標準也無法讓人信服。現在大巨蛋表面上停工，但屋頂、玻璃帷幕幾乎快蓋好，質疑市府根本放水。

柯:幫藍善後爛攤子

柯文哲也火力全開反擊說，難道丁守中有更好的方法嗎？要不要先說清楚怎麼做，讓大家欣賞一下。柯強調，若他有跟遠雄私相授受，問題早就解決了，他本來想等到辯論再反擊，但仍忍不住嗆聲，大巨蛋是國民黨兩任市長留下來爛攤子，他來解決、善後，丁守中怎麼還有臉講這個？

(中國時報)

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