選將搶曝光 文宣大玩諧音哏

2018年10月17日 04:11 中國時報 葉書宏 、吳岳修、 王揚傑 、許哲瑗／新北報導 、吳岳修、、許哲瑗／新北報導

為求當選，不少參選人絞盡腦汁把姓名的諧音當文宣，葉元之在競選總部義賣柳丁「原汁」、陳明義則是「誠民義」，曾進益主打「真正義」，除了闡述理念，更洗腦加深選民的印象，打造獨有的形象。

國民黨新北市議員參選人葉元之表示，新人首要任務就是必須讓選民認識、記住他的名字，恰好「元之」音同「原汁」，所以利用「原汁原味」諧音加深民眾印象。

葉元之說，說到果汁原汁，大家直覺就想到柳丁，所以才想出在競選總部賣柳丁原汁來結合小額捐款。

歌曲搭政見 好記又洗腦

第七選區民進黨籍市議員參選人曾進益，則是把名字台語諧音「真正義」創作競選歌曲「正義ㄟ歌」，歌曲裡不僅融合名字與政見，還重複了12遍「曾進益」，想不記在腦海也難。

儀君edream 強打網路牌

爭取連任的國民黨市議員陳明義，也把名字諧音「誠民意」當作競選口號，他說從政講求「誠實」、「真誠」，要讓選民知道陳明義代表「誠實面對民意」、「真誠傾聽民意」，競選看板大大的「誠民意」，不僅醒目好辨識，唸起來也是簡單明瞭又好記，效果十足。

爭取連任的國民黨新北市議員陳儀君，本身擁有台大政治及美國西北理工大學碩士高學歷，首次參選就強推「網路新世代觀念」，打出「儀君等於edream」口號；今年延續傳統打出全英語口號「Vote For Dream」，成立競選總部時大批支持者都穿上粉紅字樣的「Vote For Dream」白色T-shirt，為選戰帶來溫暖氣氛。

另外，「深澳燃煤電廠」成為選舉焦點，國民黨新北市議員參選人金瑞龍喊出「只要藍莓，不要燃煤！」搭配時事議題，同樣備受關注。

(中國時報)