桃市府三朵花　推動國民外交

祕書處國際事務科美女如雲，其中顏彙燕（左一）、陳蕙琪（左二）、吉田繪里（右一）更是經驗豐富，臥虎藏龍。（甘嘉雯攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市府祕書處國際事務科臥虎藏龍，前媒體記者顏彙燕2年前離職後到日本求學兼工作，搖身成為撰寫旅遊網誌的部落客。專案助理吉田繪里來自日本，來台灣攻讀哲學並成為台灣媳婦。專員陳蕙琪從支援轉正職，英日語皆通，「三朵花」讓桃園與日本城市外交更緊密。

完成桃園千葉公務職員交流

2年多前顏彙燕辭去記者工作，憑著要學第二專長的決心隻身前往日本，原本就讀日本語學校，但1年後發現能力不太行，因此改念專門學校，但光是學校課程還不能滿足她的學習。

顏彙燕通過「介護職員初任者研修」後，在日本養老院工作，這段日子跟長者接觸，「口說」突飛猛進，另也在旅行社上班，面對的人群更多。閒暇時與同學四處在日本旅遊，本著記者的專業，撰寫遊記、美食更加生動，日前回到台灣，剛完成「桃園、千葉公務職員交流」。

櫻花妹鑽研老莊 精通多語言

國際事務科還有位櫻花妹吉田繪里，在碩士班教授牽線下，因緣際會來到台灣念哲學，鑽研「老莊」還嫁給同學，1年多前市府缺乏精通日文的人選，友人介紹下進入市府成為「公務員」，認真的她完成桃園與菲律賓拜會、市府與馬紹爾群島共和國奧爾環礁市簽署合作備忘錄，除日語外還精通德、英、法、古希臘文、俄羅斯文、拉丁文。

陳蕙琪原本在桃園捷運公司工作，2015年8月市府要赴日參訪卻找不到合適日語人選，陳蕙琪就完成桃園燈會邀請國外貴賓來台參加的困難任務。她說，能參與市府對外的城市外交工作，成就感十足。

(中國時報)

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