審最快、刪最少 總預算過關

2018年10月17日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

林佳龍市長16日在108年度總預算過關後，向市議員握手表達謝意。（盧金足攝）

台中市108年度地方總預算案暨附屬單位預算，市議會16日只花1小時即完成審查，總預算案歲入照案通過1089億1199萬4000元，歲出修正通過1246億5644萬元，附屬單位預算照案通過，只小刪潭子區公所加班費3萬6000元，創下台中市長林佳龍上任後，總預算審議通過速度最快、刪減金額最少的紀錄。

小刪3.6萬元加班費

市議會16日召開本屆最後1天定期會，審議市府108年度總預算案，政黨協商到中午12時開議。民進黨提案第1屆東亞運被大陸打壓取消台中市主辦權，要求以市議會名義譴責大陸，並支持市府提申復案；國民黨則質疑有人發起東京奧運正名運動，主辦權才遭撤銷，建議市府去溝通，而不是譴責大陸。

藍綠互相叫陣，還有議員擬提清點人數，總預算審議再掀波瀾；主席林士昌宣布休息10分鐘，經政黨協商，將該提案加上請市府妥善處理等附加意見後通過，林佳龍感謝市議會支持108年度總預算案。

政黨協商 化解僵局

林佳龍上任近4年，總預算審議杯葛不斷，104年審查總預算，挑燈夜戰到晚上7點半，105年、106年審查總預算，都未在議程內完成，加開臨時會審查才過關。108年總預算審查，為林士昌最後1次主持大會，順利化解藍綠攻防戰，市長、議員放心拚選舉。

市議會通過108年度地方總預算，歲入1089億1199萬4000元，歲出1246億5644萬元，附屬單位預算688億9773萬1000元，教育科學文化支出編列515.53億元，占41.36％居首位。

(中國時報)