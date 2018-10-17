斥資16億 再造赤崁文化園區

2018年10月17日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

重要國定古蹟赤崁樓位居舊府城歷史核心區，是見證台灣400年來歷史重要區域，赤崁文化園區改造工程16日動土，園區內富含府城與台灣近代政經發展歷史，接下來也將卸除圍牆，揭開該基地的時空切片，包括荷據普羅民遮城、清代台灣縣署等，重現赤崁「署」光。

2024年 台灣建城400年

2014年時任市長的賴清德核定5大文化園區，「赤崁文化園區」因牽涉到成功國小改建、地底下歷史遺構等因素，是最晚動土的文化園區，昨正式宣告邁入新里程碑。全案共分成3期，斥資16億元，預計2021年8月完工。

「赤崁文化園區」位於中西區民族路、赤崁街、成功路及赤崁東街圍繞的街廓範圍，基地包括國定古蹟赤崁樓古蹟保存區、中西區成功國小校區與操場用地，長久以來為府城舊城核心，鑑於2024年即將迎接台灣建城400年，市府期望透過園區整體再造，讓園區成為府城新亮點。

古蹟區 呈現完整風貌

台南市政府文化局長葉澤山指出，台南是台灣歷史核心區，赤崁樓周邊涉及許多歷史文化遺構，文資處前年於園區進行遺構調查，發現成功國小操場下方疑似存有台灣縣署遺構，現也正評估未來是否打開地底遺構供展覽，古蹟廣安宮及陳世興古宅也將一併修復，並串連周邊新美街、五條港等，重現歷史場域。

此外，考量古蹟周邊整體風貌呈現，市府也訂定保存區建築物高度不可超過「赤崁樓簷高」，成功國小北棟校舍將從4樓改為3樓，不影響天際線。工程執行期間，市府同步安排考古中心執行地下遺構監看作業與古蹟監測。

葉澤山說，赤崁樓為重要國定古蹟，自1653年以前身普羅民遮城座落現地迄今，見證平埔、荷治、明鄭、清朝、日據直到國民政府遷台的歷史變遷，園區內富含府城與台灣近代政經發展歷史，軸組聯合建築師事務所提出赤崁「署」光計畫，爭取前瞻計畫經費重現歷史現場，包括荷據普羅民遮城、清代臺灣縣署、文昌閣、海神廟及蓬壺書院，讓基地完整呈現歷史發展縮影。

(中國時報)