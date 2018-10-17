高市議會撙節支出 民眾有感

高雄市議會公布民調結果，市民對議會改革成績很有感。（李義攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄市議會即將改選，議會的表現如何？議長康裕成邀請市民為議會打期末總成績，委託民調公司調查，結果是市民對議會撙節預算、提升議事效率及透明度非常有感，議會撙節預算滿意度更大幅成長32.9％。

即將改選有利連任者

民調結果撙節支出有76.7％滿意度，議事透明度獲75.7％市民認同，城市外交更有高達86.2％市民肯定，開放設施則讓市民特別有感，滿意度達89％，議事效率也獲得64.4％市民認同。

對比議會105年的民調發現，撙節支出的市民滿意度大幅提升32.9％，議事透明滿意度成長13.8％、城市外交7％、議事效率5.6％，市民對議會表現滿意度均比2年前，顯著成長。

康裕成表示，議會堅守理性問政、嚴格監督的立場獲得多數市民肯定，是全體議員努力的成果，她強調，議會仍有進步的空間，未來一定持續改革及進步，並在議會資訊公開、透明、即時上努力創新，讓市民充分了解議會。

她感謝市民對議會表現的肯定，議會一直努力成為優質議會以獲得市民信賴，在66位議員中，有53位議員尋求連任，相信市民對議會的滿意度將有利於議員連任成功。

加強網路與市民互動

中山大學教授廖達琪受邀分析民調結果，她說，議會在議事透明度、議事效率、撙節支出、城市外交、開放設施，均得到相當好評，持續做是好事。

廖達琪並以去年「台灣開放民主守望協會」發表地方議會網站評選結果為例，議會網路透明度為實在的第一名，運用網路早成為全球趨勢，建議議會官網內容要更顧及市民參與及反映，以增加議會與市民的互動。

(中國時報)

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