柯允撤虧錢路線 公車業者歡呼

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲拚連任，積極爭取各行各業支持，北市公車業者16日晚間舉辦餐會，柯文哲受邀出席，儘管活動本質不帶選舉色彩，但柯一現身，獲得滿場歡呼，有業者直呼柯在同業間獲得「壓倒性支持」，柯P也霸氣回應，選後會把虧錢公車路線收掉，「政治壓力我來處理！」

北市公車客運商業同業公會昨舉辦「優良從業員工表揚大會」，在飯店席開20桌，柯文哲下班後現身會場頒獎，市府祕書長張哲揚、交通局長陳學台等人也隨行在側，柯一步入會場，席間上百人響起如雷歡呼，宛如造勢大會。

公會理事長惠肇洪致詞大讚，柯市長「前半身救人、後半身救國」，執政至今近4年，幫市民省了500多億，這都是真的，接著還不忘強調，柯在公車聯營朋友間「獲得壓倒性支持」，挺柯意味濃厚。

柯文哲席間大談交通理念，他透露，有件事想做卻一直還沒動，就是公車路線全面調整，他認為公車路線應回歸市場機制，霸氣宣示「太虧錢的路線要裁撤，政治壓力我來處理」，最好的時機就是選後馬上做，「因為剛選完的時候最勇，我最大！」此話一出，引來業者滿場歡呼。

隨後柯文哲逐桌敬酒，感謝業者十足誠意，公車從業人員也不忘給予回應，高喊「市長、市長，我愛你！」搶著與柯握手、自拍，歡呼聲大到連柯都面露驚訝。

首都客運總經理李建文說，柯文哲很重視基層員工，每年都親自頒獎，政策推動上也會考量業者的困難，像是規畫八橫八縱幹線路網，允諾調整虧錢路線，能讓業者找到新出路，實在「揪甘心！」大家都是打從心裡感激市長。

喝酒不開車 開車不喝酒

(中國時報)