人人有希望 新店票倉成關鍵

2018年10月17日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市第8選區包括新店、深坑、坪林、石碇及烏來等5區，5位現任市議員均尋求連任、基本盤穩定，但今年國民黨有新人出征，另外還有時代力量、樹黨等角逐，形成8搶5局面、戰況激烈。地方人士預估，人口稠密的新店區將是選情關鍵。

現任5席中藍綠各2席、無黨籍1席，國民黨市議員陳儀君基層實力雄厚，陳儀君曾任市民代表、前縣議員陳一郎之女，基層實力不容小覷，近年來舉辦參與式預算，將議員建議款開放給市民提案，市民自己決定預算怎麼用，激起民眾公民參與意願。

陳儀君推動的參與式預算活動，風潮已經蔓延到了其他區域，成為全市先驅，陳儀君曾表示，「不以預算綁樁，鼓勵市民直接參與，政治才能夠更陽光。」對的事就必須堅持去做。劉哲彰則為前立委劉盛良之子，曾代理過石碇鄉長，組織動員能力不差。

民進黨陳永福歷任6屆議員，他勤跑基層著重於深坑、坪林、石碇及烏來等偏鄉，任內續追捷運木柵動物園線延伸至南宜高速公路石碇休息區，解決深坑、石碇、平溪、坪林、宜蘭居民轉運問題，獲得不少鄉親愛戴，連任呼聲高；廖筱清、無黨籍市議員金中玉同樣有支持者擁護。

今年大環境對於藍營較為有利，第8選區素來是藍營票倉之一，今年有時代力量曾柏瑜及樹黨吳柏瑋挑戰，對於綠營衝擊不小，但藍營現任市議員同樣面臨前洪秀柱辦公室「青秀柱講團」成員唐慧琳瓜分票源。

地方人士預估，儘管老將基本盤穩固，但新人爭出頭搶攻年輕族群，對老將已產生威脅，「可說人人有希望！」由於選舉日期逼近，各參選人紛紛搶攻人口稠密的新店區票源，新店區將成為左右第8選區的關鍵。

(中國時報)