竹市4歲童入園率近9成

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府於2018年新學年推出新竹市4歲幼兒學費補助政策，除中央補助5歲免學費外，再加碼補助4歲幼兒就讀竹市公立幼兒園免學費，就讀私立幼兒園每年補助學費3萬元，9月上路後已顯見成效，帶動4歲幼兒入園率近9成。

教育處長李芳齡表示，中央的公共化教保政策雖在今年上路，但只補助就讀公幼、非營利及準公共化幼兒園的幼兒，2至4歲的托育津貼要到2019年8月起才會補助。

為彌補今年就讀一般私幼的家庭領不到補助的過渡期，新竹市提早起步，在今年9月即補助4歲幼兒就讀私幼教育費用，1年3萬元，希望照顧到每位孩子。

李芳齡指出，此政策提早上路，讓全市有5300戶家庭減少了育兒負擔，而教育部推出的5歲幼兒免學費政策，讓以往幼兒園大班就學率來到95％，而竹市今年再加碼推出4歲幼兒學費補助，讓4歲幼兒入園率更較2017年增加10％來到近9成，確實將竹市幼兒教育向下延伸，保障幼兒教育的基本權利。

市長林智堅表示，市府已編列7500萬元幼兒補助預算，今年4歲幼兒不論就讀公私幼都有學費補助，就讀公立幼兒園免學費，私立幼兒園則上下學期各補助1萬5000元、合計每年補助3萬元，替年輕爸媽分攤教育支出，進而鼓勵年輕人生育。

(中國時報)

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