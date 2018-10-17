花博鄉親日 后里外埔搶先看

2018年10月17日 04:11 中國時報 盧金足 、 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花卉博覽會將於11月3日盛大開幕，為讓后里、外埔兩收費園區所在地的居民提前參觀，台中市府27、28日分別舉辦后里、外埔的「鄉親日」活動，「我是后里人」和「我是外埔人」兩款專屬邀請票券，並將照花博開幕規模進行壓力測試，盼讓各項設施與服務於開幕前就緒。

27日為后里鄉親日，28日為外埔鄉親日！市府表示，專屬邀請票券20日起陸續透過里鄰長及里幹事發送，最晚於26日前送達鄉親家中，如因故未拿到票券，可直接與里鄰長及里幹事聯繫，鄉親日當天，民眾憑專屬邀請票券入園參觀，開放時間為上午10時至下午4時，現場不接受其他方式入場。

市府表示，設籍於后里、外埔的民眾約有5萬4000人、3萬2000人，鄉親日將有大批人潮前往后里、外埔園區參觀，市府比照花博開幕營運正式規格，測試開園後遊客動線、交通管制、人員服務、各區容留人數、排隊停等時間、營運管理單位人力調度、無障礙空間等各項設施與壓力測試，確保花博展期的服務品質。

活動當日園區周邊將啟動交通管制，后里民眾可於27日后里鄉親日期間，將汽機車停至友達光電停車場，再步行前往花博后里森林、馬場園區參觀；28日外埔鄉親日時，民眾先停車到甲后路、四月路口的三崁頂停車場，將有接駁車接送外埔園區。

(中國時報)