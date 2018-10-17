雲林花生得黑腳病 藥石罔效

2018年10月17日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣二期落花生播種不到1個月，果仁發芽長成幼苗，元長鄉部分農民卻發現幼株出現枯黃，噴了藥也無力回天，紛向立委蘇治芬陳情，經農改場專家實勘，診斷出是俗稱黑腳病的冠腐病，可能播種前土壤未徹底殺菌，將研商是否能報請轉作，耕除改種其他作物。

林吳美、林志成等花生農引領大家下田觀察花生幼苗，許多都從露出土壤的莖部開始枯竭，連帶葉子跟著枯黃，「我有噴藥，嘛嘸效！」林吳美既擔憂又無奈。林志成則說，這季花生泰半是在8月23日水患過後陸續播種的，懷疑是否和土壤過溼有關。

台南農改場研究員陳國憲仔細觀察診斷，發現是冠腐病侵襲。他指出，冠腐病俗稱黑腳病或黑霉病，起因於播種前土壤沒有殺菌乾淨，一旦染病再噴藥也無效，甚至不利收成。

陳國憲說，冠腐病的現象就是莖在露出土壤的那段枯萎，葉子跟著枯萎，植株周遭會有黑色孢子，大多發生在小株身上，主要危害幼苗和種仁。

經研商，蘇治芬提議請元長鄉公所先會勘，評估是否能再次轉作成立，如果可以，便可耕鋤改種其他作物。

元長鄉長李泗濱表示，該鄉今年秋冬期約種植了2000餘公頃花生，近來確實有農民反映種了2、3周的幼苗不知何故枯死，但尚未仔細清查有多少面積染病。不過，如果因田間管理或天候因素受損，無法依天然災害規定給予救助，而種花生原本就有轉作補助，也從未有請領兩次轉作補助的前例可循，但公所會積極為農民向上反映爭取。

(中國時報)