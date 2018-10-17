華航班機降落爆胎 乘客虛驚

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中國時報
／高雄報導

華航從馬尼拉飛往高雄的CI712班機16日上午11時38分落地爆胎，機上98名乘客有驚無險，沒有人受傷。小港機場因此關場了5個小時，影響近7000名旅客。調查後發現是後主輪破裂。

在飛機落地後，消防人員往飛機噴水，避免冒煙之處燃燒起來。1名乘客拍下這段影片，並配上旁白：「燒起來了，還不放我們下去，等一下燒起來怎麼辦？」一旁的乘客則故作鎮靜地安撫他的情緒。儘管兩人有說有笑，但言語中透露緊張和不安。

好不容易挨到出關了，1名旅客說，當時聽到碰、碰兩聲，之後才知輪胎爆胎，「還好平安」，如果是降落觸地當下爆胎，後果恐怕不堪設想。

這起爆胎事件也影響諸多航班，統計至昨天下午5時，影響國際線入境19班，約2827人，出境21班3006人。國內線離站13班，影響約600人，到站13班約600人。以上受影響的人數是6733人。

至於這架爆胎的飛機，目前停放在棚廠內，要民航局檢查後才能執行任務。

1名住在機場附近大樓的民眾說，遠遠就看到航機右側機翼不斷冒白煙，因距離稍遠，沒聽到爆裂的異音，但沒多久就看到機場消防火速出動，不斷往航機方向急馳。

飛安會執行長官文霖表示，目前華航與高雄航空站已將相關照片拍照傳給飛安會，依照照片外觀來看，飛機的機輪並沒有磨到，是否成案（飛安事件）還待認定，不過，飛安會相關人員已準備就緒，一旦成案，調查人員就會南下調查。

(中國時報)

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