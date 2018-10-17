娃娃機店取代老醫館 居民扼腕

2018年10月17日 04:11 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

位於台南市新化中正老街的惠生醫院屋齡超過80年，醫館停業已久，近日卻傳出屋主要將房子出租，並找來工人進行拆建工程，將改裝為娃娃機店，消息傳出，引發居民和文史工作者關注，並對這間悠久歷史的老房子即將失去原貌感到扼腕。台南市府文化局表示，未來將尋覓相關法源預防類似情事發生。

新化社造協會總幹事許明揚指出，中正老街東邊房子多為1920年代落成，仿巴洛克式建築，西邊則為1930年代後興建，建築風格簡約、使用幾何線條。其中位於西邊街區的惠生醫院，許多長輩小時候常來此看診，為老新化人珍貴回憶。

據悉惠生醫院已歇業數十年，房屋產權也數度易手，現任屋主本來要將房子出租，並嚴格要求保留房屋原貌，使得有承租意願的業者打退堂鼓；不料15日上午屋主找來工人拆除1樓大門、牆面，即將租給業者經營娃娃機店，消息傳出，讓不少居民錯愕。

許明揚說，中正老街已經有一間娃娃機店進駐，現在又眼睜睜看著惠生醫院被第二家娃娃機店取代，心情沮喪。惠生醫院內仍保存當初使用的藥櫃、櫃台和原木製的候診間，他和工作團隊已經守候一日一夜，防止遭破壞。

文史工作者康文榮表示，惠生醫院最早在1929年由柯明點醫師開業，當時命名為新化醫院；1939年改由黃國材醫師接手，直到1949年原屋主林金銘自行開業行醫，才改名為惠生醫院。如今屋主因為近年身體欠佳，不得已委託房仲業者轉租裝修，未來醫館文物會轉贈新化文史工作室，待適當時機再展出。

文化局表示，新化中正老街今年7月畫為歷史街區，不過對於店家經營行業並無規範，會再找法源防堵娃娃機店在老街開業。

(中國時報)