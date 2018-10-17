北市雙語實驗學校 明年再增5所

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中國時報
／台北報導

北市教育局106學年度起將文昌國小、東新國小轉型為「雙語實驗學校」，自當年入學新生開始，逐年讓學生每周總節數3分之1（每周8節）課採中英雙語授課，希望讓英語變成「生活工具」。今年107學年度新增3所國小、1所國中加入，明年108學年度再增5所國小，全市將達11校。

教育局推動雙語實驗學校，但並非以英語教學每一科目，而是知識性學科如國文、社會等仍以中文教學，其餘3分之1如健體、藝文、綜合課等，才由同時兼具英語教學專長的老師授課，目的是讓英語成為生活工具，直接在課堂中溝通使用。

文昌、東新國小試辦雙語教學1學期後，有超過9成家長贊成、超過7成學生也喜歡用英文上課，因此後來再次新增永吉、懷生、明道3所國小以及格致國中為雙語實驗學校。

教育局16日宣布，108學年度將繼續擴大辦理雙語實驗學校計畫，增加西門、銘傳、三民、潭美、螢橋等5所國小。

綜合企畫科長諶亦聰說明，國小部分希望達成每一行政區至少有1所公立雙語實驗學校，目前還差北投、大同區；國中以英語授課的門檻較高，加上還有會考的「現實考量」，不會給予壓力、慢慢推動。

至於師資來源，諶亦聰也說，國小老師本來就是包班制，一張教師證可以上所有課程，所以這些加入計畫的學校擁有足夠英語老師，只要再安排老師上培訓、增能課程，即可以投入藝能科的教學；同時，校內英語不錯的藝能科老師，也會去做專長認定，加註英語專長後，也可以開始以雙語授課；最後，針對學校未來教師甄選，也會以有英語、藝能科雙專長者為主。

(中國時報)

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