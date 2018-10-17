遭酸不談市政 侯辦回嗆說瞎話

2018年10月17日 04:11 中國時報 陳俊雄 、高彥哲／新北報導 、高彥哲／新北報導

雙北青年論壇新北場確定破局，國民黨新北市長參選人侯友宜16日表示，選辦跟學生會一直在協調，但學生會或許有多方面的考量，對此結果他給予尊重。針對對手蘇貞昌質疑不熟悉市政才不願辯論，侯友宜辦公室發言人侯慶莉回嗆，侯已舉行3場政策論壇、13場「行動政見會」，蘇貞昌卻像得了健忘症，批評侯友宜選市長不談市政，簡直是睜眼說瞎話。

侯友宜昨上午前往三芝區農會參加三芝競選總部成立大會，接著下午前往樹林濟安宮參拜。對雙北青年論壇新北場確定破局，侯友宜表示，選辦直到昨日上午仍跟學生會一直在協調，學生會或許有多方面的考量，他只能尊重。

侯友宜表示，自他宣布參選以來，對於青年議題，不論是就業、創業、托育、托老、居住，以及運動中心等議題，他都會從這些政策不斷與青年對話。

蘇貞昌陣營質疑是對市政不了解才不敢辯論。侯友宜指出，在市府8年多來的努力下，現在的托育、托老政策，以及年輕人最關心的創業跟就業問題，還有三環三線等許多作為，和老縣長10幾年前大不相同，他對現在的人跟事非常清楚，市政執行上都不應該有斷層，要繼續延續下去。

侯慶莉指出，7月來，侯友宜已舉行3場政策論壇、13場「行動政見會」，為了方便民眾即時掌握政策主張，侯辦也透過通訊軟體LINE@，傳達相關政策資訊，歡迎蘇貞昌加入侯友宜LINE@帳號。

(中國時報)