晶睿贈台大雲林分院300台攝影機

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中國時報
／雲林報導

就診暴力事件頻傳，台大雲林分院獲得晶睿通訊公司捐贈300台專業型安防網路攝影機，院長黃瑞仁表示，將可守護全院1700位醫護人員與每月超過6萬人次就醫民眾安全。

台大醫院雲林分院裝設的閉路電視監視系統攝影機多數是傳統類比攝影機，畫面解析度差，院方打算全面汰舊換新。

副院長劉宏輝與晶睿通訊公司董事長陳文昌是台大管理學院EMBA同學，陳文昌獲知後，表達願意捐贈300台百萬畫素專業型安防網路攝影機，包含槍型、半球型、快速球型攝影機，部分機種還配備先進雙向語音功能。

台大雲林分院16日舉行捐贈儀式，黃瑞仁表示，該院醫護最擔心的3件事，火災、疫情、資訊系統當機，他個人最關切的是醫院安全。黃瑞仁說，今年到目前發生15起白色暴力事件，有了專業型網路攝影機，各院區都能掌握動態，醫護人員可全心做好醫療工作，民眾有人身安全保障，爭議事件就讓影像來作證。

晶睿董事長陳文昌表示，該公司主要做外銷生意，116個國家有183個經銷商駐點，本於企業回饋精神，2015年展開校園捐贈行動，捐贈網路攝影機，建構安全防護網，截至2016年已捐贈23所國小、772台網路攝影機。

2010年曾記錄智利礦工受困地底69天事件，國際媒體引用的地底生活畫面，多數來自晶睿通訊公司的網路攝影機拍攝。

(中國時報)

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