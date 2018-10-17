奶奶伴夫屍9個月 高市府動之以情

高雄市衛生局疾管處人員16日到靈堂消毒，老奶奶（右）關注情形。（林瑞益攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄陳姓老翁9個月前過世，奶奶將老伴遺體暫厝在自家靈堂，高雄市殯葬管理處與衛生局疾管處人員10月16日到場檢查，殯葬管理處長謝汀嵩說，希望她能盡速處理遺體，於11月12日前下葬遺體，若不配合，11月13日將強制執行。由於遺體已經腐化出水，吸引老鼠到冰櫃旁活動。

殯葬處、疾管處人員16日上午到新興區勘查，疾管處人員穿上防護衣，取得奶奶的首肯，保證不動遺體，進入靈堂消毒。

殯葬處長謝汀嵩表示，此事經過媒體報導，已經成為一個淒美的愛情故事。奶奶很捨不得老伴先走了，買斷冰櫃與靈堂設施，將遺體暫厝住家，要長期抗戰。他勸奶奶絕對不要伴屍，會造成社區人心不安。奶奶的態度也很堅決，曾經表明：「你們動到遺體那天，就是幫我收屍之日。」

謝汀嵩表示，在此事曝光後，來自全台各地的殯葬、仲介業者來到老奶奶的住家，想要做墓地與殯葬事宜。老奶奶也還在考慮此事，因此將遺體暫厝在靈堂。　疾管處長潘炤穎說，基於公共衛生的維護，希望奶奶盡速處理遺體，清空遺體放置處，把人與傳染風險區隔。因為距離11月12日還有3周的時間，至於是否提早處理？他說，這已經充分討論，基於奶奶的情感考慮，衛生局將持續配合殯葬處關注此事。

(中國時報)

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