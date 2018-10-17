2018年10月17日 04:11 中國時報 陳一新

美國海軍研究船湯普森號15日起停泊在高雄港9號碼頭，預計18日才轉赴澳大利亞。由於正值2017年美國國會通過含有鼓勵美台軍艦互訪修正案的《2018財政年度國防授權法》1周年左右，時機非常敏感，引起各方揣測。可以預料，北京一定會表示抗議，強調美國應遵守「一中原則」，並希望下不為例。值得注意的是，此次美艦停泊高雄港與2015年2架美國F-18大黃蜂戰鬥機迫降台南機場這兩件事，雖然美、台政府都已換黨執政、機艦不同、理由互異，但從美國角度來看，二者有異曲同工之妙。

國防部長嚴德發16日下午在立院答覆立委林麗蟬質詢時表示，湯普森號來台是進行與台大海洋所的學術合作，並非軍事交流，與國軍無關，也與《國防授權法》無關。

儘管如此，湯普森號屬於美國海軍所有，由位於西雅圖的華盛頓大學海洋學院操作，是美國政府與各大學合作進行海洋研究計畫的船隻之一。該艦具備遙控水下載具，可以測量鹽度、溫度、壓力和化學性質等水文資料。

美國已經放出消息，美國太平洋艦隊計畫於11月在南海與台海舉行聯合軍演，如果此項消息屬實，此時不派遣湯普森號來台測量台灣海峽的各項水文資料，更待何時？

在美中貿易戰節節升高且擴展到科技、匯率、軍事層面的今天，即使南海與台海軍演最後只是虛張聲勢，但好歹也要做做樣子，比畫兩下，才像是玩真的。此時湯普森號來台停泊，未嘗不是為這項演習探測風向，觀望各界反應。

2015年4月1日，從日本琉球基地起飛的2架美國F-18大黃蜂戰鬥機，因二號僚機疑似機件故障而選擇迫降台南機場，如果與湯普森號停泊高雄港這件事做一比較，雖有不少差異，但卻有更大的相似性。

如果說美國戰機迫降台南機場是探觸中國大陸的底線，則湯普森號到高雄港對台灣海峽進行研究就是測試北京的反應。2015年是美國歐巴馬政府主政，台灣則是國民黨馬英九政府當家。2016年5月台灣政黨輪替，由蔡英文總統執政，美國則在2017年1月由川普總統領導國政。由此觀之，不論美、台是哪一個黨執政，美國都會用各種方法試探中國大陸的底線與反應。

1979年美中建交後，美國戰機降落台灣機場在過去公開的至少有2次，而美國海軍研究船湯普森號停泊在高雄港今年已是第4次。可見有沒有那條鼓勵美台軍艦互訪的修正案並不重要。只要美國軍方開口，我方很難說「不」。

不論是美機降落台灣機場，或是美艦停泊台灣港口，對美國來說都是「說不打台灣牌」的「台灣牌」，目的就是告訴北京，美機與美艦隨時可到台灣，只要北京願在其他議題順著華府一點，美國就不會打「台灣牌」。

（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)