從被斜槓到主動斜槓的人生

2018年10月17日 04:11 中國時報 李學文

與老友在車上閒聊，得知其公司由於組織重整，近日他從主管技術部門被調到負責人事部門。好友說，「可是我完全不懂人事啊，更不喜歡協調跟人相關的事務，所以當年才選擇走技術的路」，接著娓娓道來這幾十年的職場與人生路，不是經常從某個習慣的領域被連根拔起，就是突然要平行地處理好多不同領域的事情。我笑說，人家是斜槓青年，你是斜槓熟年，他苦笑，斜槓熟年還好，我都只有「被」公司或他人斜槓的份兒。

當然，我只是隨口開開玩笑，「斜槓」的真正意思，是指同時擁有多種專業，在零工經濟中，以無雇主、自營、短期、專案的形式工作。

闊別了近40年的國中同學會，除了昔日恩師與死黨之外，其實我最想見到的便是在當時如熠熠巨星般、洋溢著各種才華的同學，有的擅長演說，有的嗜好表演，有的心算能力超群，有的是美術設計天才等。在那個青澀的年代讓全校欣羨不已的同學，究竟他們現在都在做些什麼，又經歷過怎樣豐富的人生？為何最終他們的才華並未使他們在社會上發光發熱？可惜的是，我一位也沒見著，在同學的言談之中，察覺到幾乎無人知其行蹤，好似人間蒸發了。

不知道是幸還是不幸，我們那個屬於嬰兒潮世代的學子們，沒有網路與智慧手機，但卻經歷了更為完整的台灣社會變遷，從鄉村到都會的「人口流動變遷」；由早期農業社會的折衷家庭，或大家庭制度轉為小家庭制度的「家庭變遷」；識字率至80年代達90%以上的「教育發展變遷」；農業人口呈大幅下降趨勢與工業及服務業人口大幅上升的「職業結構變遷」；以中產階級流動為主所引發的「生活素質變遷」等。接著，整個社會再經歷變遷與經濟發展互動作用下的各種衝擊，演化至今日所謂的M型社會、22K世代、悶經濟。我們這個世代總是不斷學習適應新的社會面貌，在成家、立業、教育下一代的同時，也在過程中慢慢耗盡了我們的青春時光，當赫然回首時才發現，大志尚未伸，人已華髮漸增，也許有人還經歷了中年失業及親友的生離死別，在感嘆人生苦短之餘，過去的才華早已深藏。

記得多年前我看一部MV，印象十分深刻，是日本搖滾天團Mr. Children的作品。內容大概是說4個飽受生活摧殘的中年男人，其中主唱兼吉他手某一天在樂器行櫥窗看見一把吉他，喚醒了他年輕時的夢，如今的他獨坐飯桌前吃飯，眼前浮現往日妻子女兒的歡樂時光，他忍住淚水，拚命作曲，這是一首對生活感到無奈，但是又鼓舞人們應該勇敢面對明天、努力活下去的歌。經過一番努力，他才說服昔日好友們暫時拋棄過往，重現江湖。經過了無數場演唱後，雖然他們並未全國知名，雖然他們最終還是回歸作為社會齒輪般的人生，但那一刻，一切的人生意義都清楚了：人畢竟是要真實面對內心的聲音啊，哪怕一生只有一次。

據報導，自「斜槓」的概念被提出10年後，其指涉的意義，除了工作範疇的「兼職」、「副業」，還可以是一種生活態度。暢銷書《斜槓青年》的作者Susan Kuang便說，「斜槓青年代表的是一種全新的人生價值觀，它的核心不在於多重收入，也不在於多重職業，而在於多元人生。」

「斜槓」多了「感性」成分。年輕時所嚮往的工作或是興趣，其實我仔細想想，還真不少，我也曾出版過漫畫，想做個漫畫編劇；我也常哼哼唱唱，想像自己是個詞曲作家；又或是廣播節目製作人，或是乾脆自彈自唱，錄個作品放到Youtube上。其實，比起因為時移境遷所衍生出來的斜槓青年，嬰兒潮世代更適合做「斜槓熟年」。其一，其生命的厚度及生活經驗的寬廣度是現今的青少年們遠遠不及的；其二，嬰兒潮世代有許多人正面臨著所謂的空巢期，生活中徒然增加許多時間；其三，如上述，斜槓不在多重收入而在多元人生，嬰兒潮世代是成長於經濟發跡的年代，經濟力一般是優於其他族群；其四，數位工具的發展成熟，熟年亦可擅加利用其工具或平台發展，展現多元才華。

從「被斜槓」到「主動斜槓」，吾輩更應不落青年之後，勇於活出自己。

（作者為科技媒體專欄作家）

(中國時報)