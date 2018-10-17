2018年10月17日 04:11 中國時報 劉心月

向來被外界認為最會選舉的民進黨，除了是「政治精算師」之外，又多了一個稱號，那就是「時間魔法師」。仔細觀察民進黨執政之後的所作所為，常因為特定的目的而有時間的考量，充滿精確安排的「巧思」。

例如，行政院長賴清德一聲令下廢止深澳電廠後，外界擔心深澳一案選後還是有機會死灰復燃，賴清德再三保證「不會」；經濟部長沈榮津兩肋插刀、兩鼻孔插電，大家還是信不過，要求一定要斬草除根，也就是廢止深澳電廠在2006年通過的環評結論，如此一來，日後經濟部若想要再開發深澳燃煤電廠，就必須要重新啟動環評程序，也就是說，一切得從頭開始。

幾經折騰，經濟部、環保署終於同意了。不過時間是訂在兩個月之內。這個時間真是讓人充滿懸念，因為眾所周知，距離年底的大選不到40天，兩個月後大選已經結束了，屆時民進黨對深澳電廠或許又有了不一樣的考量。

賴清德10月5日在立法院首度提出「觀塘換深澳」，8日觀塘環差案在官派環評委員的橡皮圖章下通過，12日賴清德宣布停建深澳電廠。一個是燃煤電廠、一個是天然氣接收站，根本就是張飛打岳飛，但是蔡政府要交換就交換，而且前後還只需要1個星期，為什麼廢止深澳12年前的環評結論卻需要兩個月的時間？箇中緣由，確實是太過深奧了。

其實，時間要快要慢，都是民進黨的意志主導。一例一休在立法院有「一分瑩」護航；3天裡搶辦10場解禁日本核災食品的公聽會；最誇張的是，軍人年改竟然在正式實施前10天才火速在立法院強渡關山。說明民進黨的效率驚人，想要通過的法案、政策，從立法院到行政院，完全可以一氣呵成。

然而，如果是民進黨不想通過的案子，那就是拖到猴年馬月也在所不惜，代表作當然首推「管案」。台大校長從今年1月5日歷經半年遴選、投票選出管中閔後至今，已經超過200天，教育部長都換到第3位了，民進黨不認帳就是不認帳。

太陽花事件後，國民黨提出了「台灣地區與大陸地區訂定協議處理及監督條例」草案，民進黨也提出若干帶有兩國論色彩的相對法案。2016年總統大選後，勝出的民進黨為免日後的困擾，希望在520政權交接前通過「監督條例」，為此，民進黨立院黨團還將此案列為該會期的優先法案，就是為了幫蔡英文上任後解套。不過因為爭議多，最終民進黨並未如願。蔡英文執政已超過兩年，當初十萬火急，如今文風不動，「監督條例」如同進了冷宮，民進黨再也不提了，可見立法緩急，民進黨完全是政治考量。

民進黨對時間的拿捏總有精確的計算，但是這麼多技術面的操作真的能夠抵擋民意在基本面的覺醒嗎？「1124滅東廠」的口號已如烽火燎原，說明時間可能並不一定是站在民進黨這邊。（作者為作家）

(中國時報)