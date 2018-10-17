2018年10月17日 04:11 中國時報 王玉佩

今年高雄市長選舉成為全國最矚目的一級戰區，這固然是韓國瑜擅於製造話題，很多高雄人期待變天亦是一大主因。

我在高雄生長、工作、居住超過半世紀，是個道地的高雄人，從省轄市、院轄市至縣市合併後的大高雄，見證了這座城市每一階段的興衰、起落。

過去，這座城市充滿機會，很多鄰近縣市的「外地人」爭相湧入，即使是孤懸海上的澎湖，也有大批鄉親跨海來到高雄打拚。他們因為認真拚搏，賺到了相當的財富，從拆船業、建築業或餐飲業，都有很多躋身上流社會的成功案例。

曾幾何時，這座城市賺錢的機會少了，業者爭相前往其他縣市、對岸或鄰國投資，上班族同樣得離鄉背井才有好工作甚至才找得到工作，親友之間的子女大多數不在高雄，不是到對岸就是去台北，成了異鄉人或新近最流行的「北漂族」，留在父母身邊多的是啃老族，這些孩子不是不工作，而是高雄沒有適合他們的工作或是只有薪資偏低的工作。

令人感慨的是，原本是黃金地段的中山路、中正路與中華路等，在捷運通車之後居然淪為「素珠」（售租）的大本營而乏人問津，往日的「機會之城」已成為「失落城市」；曾為全國第2大城的地位也被台中超越；過去是世界第3大的高雄港亦落至15名，被多個大陸港口領先。

談起這些重大改變，不少老高雄人都不禁搖頭嘆息。好好的一座繁華之都，何以淪落至此？這是很多高雄人共同的疑問。高雄的淪落，無非是缺乏產業轉型的策略，這些年主政者偏好急功近利的「速食工程」，亦即是市容美化、公園改造以及活動的舉辦，這些都是短期即可立竿見影的，但是煙花落盡、歌停舞歇後，除了一堆垃圾之外，對城市經濟與產業發展毫無助益，對多數市民也同樣沒有受益。主政者因為著眼於選舉成敗，無心擘畫城市長期發展策略，產業蕭條、人口外流，其實不讓人意外。

縣市合併至今已滿8年，合併之初高雄市人口數為277萬3433人，今年7月的人口為277萬3506人，8年只成長73人，平均每年人口增加不到10人，真是不可思議。

人口外流，空氣汙染嚴重，主政當局竟然還宣稱高雄是「宜居城市」，真是諷刺之至。而執政黨的市長候選人也推「相信高雄」廣告，被譏稱是把多數高雄人當白痴。

今年高雄市的選舉出現了一個多年來少有的現象，無論街頭巷議或是市場買賣，期待翻轉高雄的呼聲愈來愈大，畢竟20年來的高雄非但未見進步反是落後，美麗燈光的背後映照著很多高雄人的哀愁。

「綠」了20年的高雄，會不會亮起「藍」燈？相信不只高雄人，全台灣民眾都等著答案揭曉。

（作者為作家）

(中國時報)