公投巨嬰後果很難收拾

2018年10月17日 04:11 中國時報 主筆室

距離公投綁九合一選舉投票只剩下39天，中選會估計將有9個公投案成案，選務工作量暴增，但人力招募不足，至今仍短缺4.5萬人。公投綁大選不但造成選務紊亂、人力短缺、資源不足等問題，不久前公投連署有效與否的爭議更傷害了中選會的中立形象，為紛爭埋下不安因素。

公投應該聚焦地方性的公民切身福祉議題，全國性公投是國家團結或自我防衛的最後武器，必須慎用。但修正《公民投票法》降低提案門檻後，卻造成提案內容民粹化、極端化、社會過度動員、連署浮濫等後遺症。未來若進一步演變成公投常態化，甚至公投輕率通過，則公投可能變成力量巨大、難以約束的巨嬰，對現有體制可能造成難以估量的破壞。

公投綁大選的開票作業高度複雜，容易釀成紛爭。更棘手的是，此次包括反核食、反深澳、愛家、東奧台灣正名、反空汙公投等，九合一選舉預期將合併9個公投案投票。這些公投案一旦通過，不但無助社會爭議的化解，反而釀成更激化的新爭端。

依據新版《公投法》規定，公投年齡降為18歲後，預估約有1979萬1208人可行使公投權；只要同意票多於不同意票，且同意票達投票權人總額1/4就算通過，換算只要超過495萬張同意票就算成立。公投案綁選舉等於鼓勵政黨介入操作，造成公投成案可能性激增。

從已通過的公投提案中，反深澳發電廠公投案在行政院宣布停建後，提案仍要走完公投程序，如此耗廢資源有何義意？具有反同婚意涵的愛家聯盟反同婚、反同志教育、同婚專法的3公投案，將和挺同婚的同性婚姻和性平教育2項公投案同場較勁，若立場相反的兩公投案都通過，行政機關應如何執行？如何做成最後決策？

另一項可能通過的東奧台灣正名公投案，外交部、教育部及體育署今年3月在聽證會上都持反對意見；5月3日國際奧委會特別開會決議，不接受中華台北奧會改名，體育署也行文提醒中選會。一旦東奧正名案通過，民進黨政府將如何善後？反核食公投案如果通過，也會直接衝擊台日關係，諸如此類簡化複雜問題，訴諸「二選一」的公投案，反而可能引發更尖銳的社會對立。

翻開《公投法》推動史，被稱為「蔡公投」的已故民進黨大老蔡同榮，早在1990年就成立公民投票促進會推動《公投法》，該法和獨派希望實現台獨公投密不可分。陳水扁在2003年準備次年競選連任，為求公投綁大選有利選舉操作，於立法院推動《公民投票法》草案，當時最極端的蔡同榮版，將公投事項納入變更國號、領土等改變主權現狀的條文，最後表決時不僅民進黨團舉出「棄權牌」，連蔡同榮本人也投了棄權票。院會最後通過「防禦性公投」條文，後來卻被泛綠營譏諷為「鳥籠公投」。

當年12月，美國總統小布希與中國大陸總理溫家寶雙邊會談後的共同記者會，小布希回答有關台灣公投議題時表示，美國「反對任何由台灣及中國片面改變現狀的決定」，但「台灣領導人最近的言論與行動顯示他可能已經決定要片面改變現狀」。隨後美國不斷以具體行動向台灣傳達反對改變現狀的言行，陳水扁卻不知省悟，不但遭小布希總統直斥為「麻煩製造者」，也刺激了對岸制定《反分裂國家法》，向華府施加強大壓力；後來陳水扁出訪還上演「空中迷航」的窘劇。

事實上，兩岸政治的紛歧和對立並非單純訴諸統獨公投就能解決，輕率推動統獨公投只會激化內部對立和兩岸緊張。喜樂島聯盟在九合一選前將舉辦「全民公投反併吞」大遊行，企圖脅迫民進黨參與，並綁架民進黨同意明年舉辦台獨公投。

如果民進黨屈從獨派要脅，參加台獨公投遊行，不但等於讓蔡總統國慶演說希望以「中華民國台灣」作為團結國人的最大公約數的努力付之一炬，也等於昭告世界，民進黨將從「維持現狀」走向「台獨建國」。在政治運作與選舉利益因素上，「本土」不容易切割極端獨派團體，但在國安層面卻不容獨派團體綁架「本土」，將台灣價值等同於台獨意識，將台灣本土和中國大陸對立起來。

此次公投案綁九合一選舉的亂象，再次暴露了《公投法》的民粹化、極端化疑慮，選後朝野應重新冷靜審思。

(中國時報)