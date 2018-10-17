一桃真能救三市？

友善列印
中國時報
主筆室

行政院長賴清德12日宣布，觀塘第三天然氣接收站建置環評已通過，深澳燃煤電廠將停建。但前一天晚上，經濟部還信誓旦旦，深澳電廠2部超超臨界燃煤機組若能如期於114、115年商轉，將增加全國備用容量率2.8%，對於穩定全國電力供應、達成備用容量率15%的目標具有貢獻。

為了非蓋不可，賴清德曾掛保證深澳電廠用「乾淨的煤」，不會汙染環境，台電、經濟部還頻頻打「危機牌」，恐嚇不建會缺電。如今說停就停，還真應驗了「計畫趕不上變化、變化趕不上長官一句話！」經濟部及前環保署副署長詹順貴還真裡外不是人。

選前40幾天急著拍板「觀塘換深澳」，不僅打了專業一巴掌，更證明當初環評是政治決定，這一切都是選舉考量；但這項交易真的能夠「挖東牆補西牆」嗎？

所謂「一桃救三市」，反映了民進黨的選情冷熱，或許依民進黨的盤算，觀塘案對市長鄭文燦只傷皮毛，卻可以破國民黨的反深澳、反空汙公投，拉抬包括新北市在內的選情。

賴清德身為最高行政首長，不循正道拚政績，好好替執政黨選情加分，反而機關算盡，一句話就推翻環評決議，把桃園當軟柿子。其官威與威權時代相較，有過之而無不及。

行政院「抓交替」，會不會衝擊桃園選情，最後搞得兩邊挨耳光，還有待觀察。但作為一個主政者，在重要的能源政策上隨選情需要搖擺，讓環團質疑像煎蛋一樣隨意翻來覆去。政策為選舉可以踐踏專業、可以隨時髮夾彎，這樣的政府要把人民帶到何方？

(中國時報)

公投巨嬰後果很難收拾 黎安友對台灣的擔憂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。