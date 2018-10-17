2018年10月17日 04:11 中國時報 主筆室

行政院長賴清德12日宣布，觀塘第三天然氣接收站建置環評已通過，深澳燃煤電廠將停建。但前一天晚上，經濟部還信誓旦旦，深澳電廠2部超超臨界燃煤機組若能如期於114、115年商轉，將增加全國備用容量率2.8%，對於穩定全國電力供應、達成備用容量率15%的目標具有貢獻。

為了非蓋不可，賴清德曾掛保證深澳電廠用「乾淨的煤」，不會汙染環境，台電、經濟部還頻頻打「危機牌」，恐嚇不建會缺電。如今說停就停，還真應驗了「計畫趕不上變化、變化趕不上長官一句話！」經濟部及前環保署副署長詹順貴還真裡外不是人。

選前40幾天急著拍板「觀塘換深澳」，不僅打了專業一巴掌，更證明當初環評是政治決定，這一切都是選舉考量；但這項交易真的能夠「挖東牆補西牆」嗎？

所謂「一桃救三市」，反映了民進黨的選情冷熱，或許依民進黨的盤算，觀塘案對市長鄭文燦只傷皮毛，卻可以破國民黨的反深澳、反空汙公投，拉抬包括新北市在內的選情。

賴清德身為最高行政首長，不循正道拚政績，好好替執政黨選情加分，反而機關算盡，一句話就推翻環評決議，把桃園當軟柿子。其官威與威權時代相較，有過之而無不及。

行政院「抓交替」，會不會衝擊桃園選情，最後搞得兩邊挨耳光，還有待觀察。但作為一個主政者，在重要的能源政策上隨選情需要搖擺，讓環團質疑像煎蛋一樣隨意翻來覆去。政策為選舉可以踐踏專業、可以隨時髮夾彎，這樣的政府要把人民帶到何方？

(中國時報)