2018年10月17日 04:11 中國時報 黃清龍

美國著名中國研究專家、紐約哥倫比亞大學教授黎安友，最近出版新書《沒有安全感的強國：從鎖國、開放到崛起，中國對外關係70年》。他在序文中特別指出，川普政府忽軟忽硬的亞洲政策，將導致缺乏安全感的中國對台灣採取更具侵略性的政策，使台灣面臨更加嚴酷的挑戰。

黎安友提到，2016年美國總統大選期間，他曾參與一個旨在為新政府提出對中政策的研究小組。他們建議美國對中國要更加強硬但又不具對抗性，包括在亞洲的軍事部署應當更分散而有韌性；在南海執行的航行自由任務應當更為固定，以表明美國保衛盟邦的決心；以及美國應當促使中國對美國貿易與投資開放，如同美國對中國開放一樣，否則就應該面對同等限制等。上述主張是基於中國的崛起乃是不可逆的歷史趨勢，所以他們希望美國同時打造能與中國攜手合作的領域。

然而黎安友批評，川普新政府上台後所採取的對中政策，一開始太硬後來又太軟，前者有激發對抗的可能，後者則是將太多影響力拱手讓給中國。他舉例，川普在競選期間就信誓旦旦說會宣布中國操縱人民幣，還要對中國產品課徵45%的關稅。上任前他打破慣例與蔡英文總統通電話，還威脅將不再遵循一中政策。但上任後不久，川普又開始對習近平大獻殷勤，不但同意重新確認一中政策，還邀他到海湖莊園，擺出一副徒弟聽訓的樣子，甚至2017年底前往中國訪問時，被東道主的大陣仗給迷得暈頭轉向。

黎安友撰文時，還不確定美、中會否演變成全面貿易戰，但他認為川普自以為聰明卻混亂的亞洲政策不但擾亂該區域的穩定，還傷害美國盟友的利益。在兩岸問題上，儘管川普並沒有揚棄一中政策而立即引發台海危機，也沒有站在北京那一邊逼迫台灣協商，這使得北京還可以保持耐性。但黎安友認為北京的耐心並不等於接受「維持現狀」。相反地，由於美國政策的不確定性，加上先天缺乏安全感使然，北京將因此更加對台灣的經濟、外交、政治施壓，企圖逼使兩岸關係有所「進展」，使台灣面對的挑戰更加嚴酷。

黎安友並不是唯一對台灣感到擔憂的美國學者，美國在台協會前理事主席卜睿哲最近也撰文警告，若美、中走向零和的局面，情勢未必對台灣有利。相較於目前聲量很大的美國所謂親台派人士，黎安友、卜睿哲的看法肯定不為一些自認為愛台灣的人所喜聞樂聽，或許還會被批評為親中派。這當然是天大的誤謬，且不說卜睿哲曾經為美台關係做出多少貢獻，黎安友更是早在上世紀90年代就因為研究天安門事件，而被列入禁止入境中國的黑名單。與其質疑他們的立場，不如反問亞洲有哪個國家像台灣這樣，在美中對抗中向美國一邊倒的？答案是一個都沒有，就連最親美的日本，近來也調整策略改善對中關係。原因很簡單，因為商人性格的川普，是最不可測也最不可靠的。

美國亞洲協會美中關係中心主任謝爾最近接受媒體訪問時曾說，3個T是目前中美關係的核心問題，即台灣（Taiwan）、貿易（Trade）和川普（Trump）。黎安友、卜睿哲為何會對台灣感到擔憂，答案其實就在這3個T裡頭。

(中國時報)