2018年10月17日 04:11 中國時報 林騰鷂

繼經濟部長沈榮津輕佻答詢「插鼻孔發電」之說後，中選會主委陳英鈐在立法院答覆立委質詢時也牛頭不對馬嘴地說，公投案中「死人連署等於選舉舞弊」。陳英鈐身為公法學者自應了解，選舉是人民對候選人的選擇表示，而公投是人民對事的創制、複決表示，兩者全然不同，死人連署公投又怎會等於選舉舞弊！

在7個成案公投案每案都出現死人連署下，中選會表示將提出刑事告發。但被問及誰是中選會的告發對象時，陳英鈐表示：「目前是不指名告發」。這又是一個極端錯誤的說法，實在不應出自一個法律學者的口中。因為《刑事訴訟法》第240條規定：「不問何人知有犯罪嫌疑人者，得為告發」；《刑事訴訟法》第241條規定：「公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發」。是以，要提出刑事告發，必先指名犯罪嫌疑人，如不指名，如何能合乎刑事告發要件呢？

陳英鈐日前又表示：「以國外的例子，提案領銜人負有政治責任。」究竟是哪一國？身為中央大學法律與政府研究所前教授兼所長的他，居然含糊應對。此外，國外對公投提案領銜人只課政治責任，那他為什麼要以空泛的刑事責任嚇唬提案領銜人？這實在不是辦理公投行政應有的態度，且不合乎在我國有法律效力的《公民與政治權利國際公約》第15條：「任何人之行為或不行為，於發生當時依國內法及國際法均不成罪者，不為罪」之規定。

又立委詢問，若有公投領銜人身兼公職候選人，11月24日投票日當天能否宣傳公投案時，陳英鈐回答：「依法可以」，只要不涉及候選人宣傳，沒有違法之虞。不過，內政部次長陳宗彥卻越俎代庖地強調：「投票當天依法不得選舉宣傳，參選人當天能否宣傳公投，還要討論。」這是匪夷所思的答覆。因為《選罷法》有投票當天不得宣傳的規定，但《公投法》並無規定。是以，在一個自由的國家，法律未禁止的行為，人民均可自由為之的情形下，只要不涉及候選人宣傳，均得以宣傳公投案！

蔡英文2014年當選民進黨主席後，在媒體上發表〈我對憲政改革的主張〉，指出「當前國會與民意脫節的問題」以外，也指責「台灣的直接民主也出現了問題」，但蔡總統執政已兩年多了，卻未改善立法院與民意脫節的問題，而在背離民主要有過半同意的基本法理下，又胡亂修正《公投法》，降低公投通過門檻，讓少數綁架多數，讓公投變成憲政亂源。尤其是此次辦理公投的行政有如鬥雞般地敗壞台灣民主，也必將受到歷史的譴責。（作者為東海大學法律學院退休教授）

(中國時報)