違憲代理地方首長 安分點

2018年10月17日 04:11 中國時報 桂宏誠

宜蘭代理縣長陳金德抨擊國民黨縣長候選人林姿妙的「學童免費營養午餐」政見，但他只是自治監督機關派任的「代理」縣長，職責應在看守縣府，執行既有政策及依法行政，自己和縣府皆不應成為選戰攻防的一方。高雄市、台南市及花蓮縣的代理市、縣長亦有相同情形，皆動搖了憲政體制建構的地方自治根基。

這些代理的地方首長所以踰越職務分際，係因民進黨派任「無官職」者代理，但他們卻把自己定位為民選首長或政務官。依據《地方制度法》的規定，縣（市）長、直轄市長由內政部報請行政院「派員代理」，但該「員」在公務用語中應指政府機關的「屬員」，甚至依公文書內容的脈絡來看，亦可能指特定機關的屬員。因此，所派代理地方首長之「員」，當應是已有政務官或事務官的本職，再派代理為「兼任」的地方首長。

民國88年以前，縣市長去職且所遺任期不滿1年不需辦補選。當時省政府基於自治監督機關立場，代理縣市長絕大多數由省府（政）委員「兼代」。例如，台中市長自民國40年首度民選迄至86年，共曾有5位去職而皆以省府（政）委員兼代市長的情形；其中，林學正係以省府糧食局長改任省政委員後兼代台中市長。此即係上級自治監督機關「派員」代理，目的在於「看守」與「監督」的道理。

民國89年嘉義市張博雅升任內政部長後，依《地方制度法》的規定，任命陳麗貞為省府委員後派任兼代市長。其後，除92年花蓮縣長逝世但需補選，中央乃派台灣省主席兼代3個月外，其餘在民進黨執政時既製造代理機會，而且被派任者既非自治監督機關的「屬員」，更無政務官或事務官的身分。

目前有4位直轄市長和縣長係以「無官職」代理，13年前民進黨執政時，也曾有完全相同的情形。目前因縣市合併升格已減少行政區劃，但仍有4位代理地方首長，可謂是「更創新猷」。

《憲法增修條文》及《地方制度法》均明定「省承行政院之命，監督縣自治事項」，但省府目前已遭「無形化」，內政部為地方自治監督機關。然而，直轄市和縣市長依法不補選，由內政部報請行政院「派員代理」，目的在於代表自治監督機關，「監督」已無民選首長的政府運作。因此，代理之「員」若在自治監督機關無本職，即如同將「代理地方首長」當成新增的政務職，但政務職的設置又須以法律明定，故民進黨的作法踰越了公務人事法制。

民進黨刻意製造地方民選首長由中央派員代理的機會，目的在於地方選戰和權位的分享與布局。顯然，他們視地方自治選出的首長職位為可掠奪的「戰利品」，即使不該搶的位子，也無視法律及憲政體制而想辦法搶！（作者為世新大學兼任副教授）

(中國時報)