2018年10月17日 04:11 中國時報 趙政岷

什麼是普世價值？當選舉政爭如火如荼，當世界貿易強攻掠奪之際，人們追求的到底該是什麼？如果為一時的選舉可以不顧人品正義，如果為爭取勝利可以造假作弊，那這社會剩下的還有什麼？

這屆諾貝爾和平獎得獎名單之一是伊斯蘭國（IS）性奴娜迪雅‧穆拉德。她被認為是#MeToo運動以來最受注目的人權鬥士，諾貝爾委員會讚揚說，這是「致力結束戰爭及武裝衝突中，對使用性暴力作武器」的最佳批判。

2014年8月，IS入侵伊拉克一個樸實寧靜的小村莊克邱，遂行種族滅絕，所有成年男性排成列，遭集體槍決；年長女性被屠殺，丟入亂葬岡；年幼男孩被強迫洗腦，加入好戰分子；其餘女性則全數被送進人口黑市，成為在好戰分子之間交易流轉的奴隸。娜迪雅‧穆拉德的哥哥與母親被殘忍地殺害，她則被賣給聖戰士當奴隸。他們遭受這一切，只因為作為少數民族的亞茲迪教沒有聖書，被IS認定為是不信神者。

伊斯蘭國強占克邱的這一天，娜迪雅目睹好戰分子一次處決她的6個哥哥，她被送往他城淪為奴隸。當時她不過是一位剛滿21歲的學生，1天前還夢想著未來要成為一位歷史老師，或是經營一家美容院。被俘虜的這段日子，只有不分晝夜的強暴、毆打和囚禁。娜迪雅曾試圖逃跑，隨後遭受輪暴處置，直至昏厥，其後甚至在不同好戰分子手中轉送多次，如同商品。她想過自殺、想過毀容，到最後失去希望、失去恐懼，只剩下徹底的絕望以及麻痺。

最終，娜迪雅幸運逃出受監禁的房子，獲得一戶遜尼派穆斯林人家的庇護。那戶人家的長子冒著生命危險，將娜迪雅偷渡到遠方她僅存的家人身邊。但這並不是快樂的結局，因為當我們慶幸有一個像她這樣的女孩脫逃，就表示背後還有千千萬萬個亞茲迪女孩仍正被奴役和虐待。

娜迪雅‧穆拉德將自身遭遇化為文字，揭發惡行，出版了《倖存的女孩：我被俘虜以及逃離伊斯蘭國的日子》的傳記，讓世界看見她滿目瘡痍的國家、支離破碎的亞茲迪社會、無數被戰火摧毀的家庭，以及千萬個身心受創的戰爭罪受害者。

遲至2017年9月，在娜迪雅和維權律師艾瑪‧庫隆尼的奔走下，聯合國安理會終於正式通過一項決議：成立調查小組蒐集伊斯蘭國在伊拉克的罪證。此時此刻，諾貝爾和平獎的頒發與這本書的出版，成為娜迪雅持續反抗恐怖主義的最佳利器。

她的故事，代表了戰爭中受難婦女的遭遇，也讓全球重新思考人權的議題。這世上不論任何意識形態與轉型正義，最終都應回到人權議題，這才是根本與王道。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)