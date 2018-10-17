爵士老爹解放莫札特

爵士老爹奇克‧柯瑞里將首度單槍匹馬訪台舉行鋼琴獨奏會。（牛耳提供）

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中國時報
／台北報導

以爵士鍵盤手的身分走紅半世紀，還拿到20座葛萊美獎，「爵士老爹」奇克‧柯瑞里從來沒有忘記莫札特的音樂帶給他的影響，今年他將以全場鋼琴獨奏會形式演奏他心中的莫札特奏鳴曲、史卡拉第鍵盤作品以及他自己創作的《孩童之歌》，用爵士樂解放莫札特。

厲害！20座葛萊美獎加持

牛耳藝術總監牛效華說，奇克‧柯瑞里這次的節目非常特別，他重溫兒時記憶，用音樂回憶自己的童年，也讓樂迷跟著他，聽見莫札特對他的影響，「這次曲目有莫札特也有史卡拉第，兩人都是鍵盤樂器的高手，這也是奇克‧柯瑞里非常厲害的地方，聽聽他如何解放莫札特。」

奇克‧柯瑞里出生於麻州，高中就組團演出，大學放棄茱莉亞音樂院文憑，捨棄高學府，自己休學，成為戴維斯五重奏團的鍵盤手，轟動一時。後來自立門戶，與鐵琴敲擊高手伯頓組二重奏巡迴，也以自己名義組成「Chick Corea Elektric Band」揭開電子音樂浪潮。幾年前，他與另一位爵士鋼琴大師賀比‧漢考克組合巡演，至今拿了超過20座葛萊美獎，被譽為即興爵士的最佳代言人。

跨界！古典爵士樂無界限

在過去的30年，奇克‧柯瑞里模糊了古典和爵士樂之間的界限，他不但與倫敦愛樂樂團合作錄製了他受莫札特影響的《第1號鋼琴協奏曲》。2006年，他也演奏了莫札特《第24號鋼琴協奏曲》，也首演了自己所寫的《第2號鋼琴協奏曲》；他也與人聲「變色龍」巴比‧麥克菲林發行專輯《The Mozart Sessions》就以莫札特鋼琴協奏曲為「基底」。這次來台，他沒有樂團或是二重奏音樂搭檔，而是單槍匹馬，要用最純粹的鋼琴琴音征服台下樂迷。

爵士老爹Chick Corea莫札特穿越音樂會將於11月1日舉行，地點在台北國家音樂廳，參考曲目包括莫札特《奏鳴曲》、蓋西文作品、爵士鋼琴大師孟克（Thelonious Monk）作品以及史卡拉第鍵盤作品，正式曲目將於舞台上公布。

(中國時報)

柯瑞里愛即興 莫札特是催化劑

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