柯瑞里愛即興 莫札特是催化劑

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中國時報
／台北報導

77歲仍然充滿創意，對於音樂充滿高度興趣，奇克‧柯瑞里表示，從小他就跟著父親在爵士音樂中成長，古典音樂之餘他只是玩票的練習，根本沒有機會彈，後來以爵士鋼琴家身分出道，「八十年代我在一個音樂節遇到鋼琴名家古爾達，從他的音樂我聽見一個溫柔的旋律，深深吸引我，我才知道那是莫札特的音樂。」

柯瑞里說，「古爾達是很勇敢的音樂家，因為我是爵士即興演奏家，但他邀請我跟他一起在阿姆斯特丹音樂大會堂合作莫札特《雙鋼琴協奏曲》。」奇克‧柯瑞里重新進入了莫札特的世界，「通常偉大的作曲家都是很好的鋼琴家，莫札特就是如此，有莫札特一起生活的日子比沒有他的更好。」

柯瑞里說，莫札特就是他的心靈導師，「在莫札特的年代，即興就是音樂家必備大技。」柯瑞里認為，「即興」不分古典或流行，「藝術就是生命的表達，莫札特總是會讓人振奮，讓人再次提升。」

雖然柯瑞里的音樂混合了爵士樂和古典傳統，但他的音樂毫無違和感，他會用弦樂四重奏的形式演奏爵士樂，也會用鋼琴、單簧管、小提琴和大提琴一起演出，柯瑞里說，「我自己是混血兒，我出生在波士頓，但我的祖父母部分來自義大利南部，我究竟是誰？但是透過這些不同文化的合作，我更可以知道自己究竟該往哪裡去。」

(中國時報)

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