3天追完延禧 OL看出老花眼

2018年10月17日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

追劇族要小心！台中35歲王姓粉領族喜愛追劇，今年9月起更加瘋狂，短短3天就看完正夯的《延禧攻略》共70集，才想繼續拚下一部劇，卻發現看東西變得模糊，連上班處理文書都很費力，就醫檢查才知老花眼提前報到。醫生提醒，隨著3C產品流行，老花眼已非老人專利！

在企業中擔任祕書工作的王小姐說，從小到大視力度數都維持在1.2，眼睛保養得很不錯，即使出社會偶爾因工作太繁雜、感覺疲勞時，點一下眼藥水就會恢復，但日前只要工作到下午，就會感覺雙眼酸澀、很疲勞，點眼藥水也只能緩解一小段時間，趕緊到眼科就診。

烏日林新醫院眼科主任薛維禎指出，王小姐經視力檢查，雙眼度數1.0、且有遠視125度，進一步做眼睛調節機能檢查時，發現她雙眼睫狀肌收縮有遲滯情況，研判是老花眼提前報到。

薛維禎表示，人體眼睛內的水晶體隨年紀增長變得混濁、僵硬，負責調節水晶體的睫狀肌也愈來愈無力，使得眼部肌肉必須花費更多力氣讓眼睛對焦物體，一旦眼睛使用情況超過其負荷，就會產生疲勞、失焦或眼窩脹痛、長時間用眼後視力模糊等症狀，即為俗稱的老花眼。

「老花眼不一定是老人專利！」薛維禎強調，多數民眾約40歲後可能出現約100度老花症狀，但遠視族群、經常用眼者更容易提早出現老花，門診就發現，不少經常熬夜追劇、手機成癮民眾或努力準備考試的考生，會因過度用眼導致短暫視力模糊，但恢復正確用眼習慣一段時間、讓睫狀肌真正放鬆，多數可改善。

薛維禎說，若因年紀大導致睫狀肌完全沒力氣調節，老花眼情況則無法改善，民眾也應注意老花眼背後的畏光、視野缺損等其他病變。

(中國時報)