誠品書店揮旗 將進軍日本東京

曾被評選為全球最美的日本蔦屋書店來台開店，如今台灣的誠品書店也將進軍日本，這也是誠品踏出華人世界的第一間店，誠品生活董事長吳旻潔（中）表示，日本三井不動產在4年前向誠品提出開店的邀請，直到去年初終於定案，店面將位於歷史文化與商業薈萃的東京日本橋一帶，預計2019年秋季開幕。（許文貞攝）

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中國時報
／台北報導

曾被評選為全球最美的日本蔦屋書店來台開店，如今台灣的誠品書店也將進軍日本，這也是誠品踏出華人世界的第一間店，誠品生活董事長吳旻潔表示，日本三井不動產在4年前向誠品提出開店的邀請，直到去年初終於定案，店面將位於歷史文化與商業薈萃的東京日本橋一帶，預計2019年秋季開幕。

吳旻潔表示，創辦人吳清友生前十分期待這個計畫，「他曾經說，誠品是源自台灣的品牌，能夠得到全球服務業發展最頂尖的日本社會的青睞，到日本開店，這樣品牌授權和文化輸出的模式，是很令人興奮的。」

誠品日本橋店將位於日本橋三井塔的商場2樓，距離東京車站步行僅9分鐘，店面約900坪。然而與台灣店、香港店的租賃形式和蘇州店的大店經營形式不同，將以「品牌授權」方式，由誠品生活和日本三井不動產成立合資公司，授權給日本百年書店有堂負責營運，像是跟出版社溝通、選書細節，都將仰賴有堂協助「接地氣」。

吳旻潔表示，「語言是做文化平台的重要的媒介，不懂日文的誠品要到日本發展，是一個很大的挑戰。用品牌授權的模式，更能確保我們能兼顧誠品生活的場所精神與氣質，也能抓住在地精髓、把握日本市場，兼顧兩者調性。」

目前誠品生活在海外的店面，有在香港銅鑼灣、尖沙咀、太古店三間，在大陸則有蘇州店。目前已知籌備多時的深圳店可能今年底開幕，上海店則是沒有新進度，部分人力目前先投入日本店營運。不過對於在上海展店，吳旻潔還是表示，「不會放棄。」

(中國時報)

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