吳慷仁年少險入拐騙集團

林哲熹（左）和吳慷仁首次大銀幕交手，兩人關係亦敵亦友。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

吳慷仁在國片《狂徒》飾演亡命之徒，帶林哲熹出師成為犯罪拍檔，其實吳慷仁在19歲的輕狂歲月也差點走上歪路，坦言當年差一點加入拐騙集團，「那個工作只要有口才、有外貌都能入行。」笑說有些話至今仍不能講太明，擔心隨時會被逮捕。

吳慷仁憶當年拜師學了拐騙集團「業內」的話術跟技巧，卻在正式入行之際，想起以前曾有人拉他入幫派，「我就想那時候都不加入幫派了，為什麼現在要走這一行？」遂打退堂鼓，後來他在電視上看到當時原要進入的集團被警察攻破，一夥人頭低低走出來，都是曾要領他入行的前輩。

吳慷仁鼓勵林哲熹

新生代演員林哲熹今年在大銀幕嶄露頭角，日前網路上傳出一個「鮮肉新演員前10名榜單」，他卻連入榜都沒有，覺得有點可惜，「那時就想可能是作品不夠多。」吳慷仁鼓勵他：「以前戲劇製作人說我只能演男二，不是男一那型的，我就想即使演男配角也要超搶眼，超過男主角。」

電影《狂徒》是台灣少見的武打類型片，吳慷仁、林哲熹戲裡戲外都被打得七零八落，現場拍攝時吳慘遭柔道高手金臂勾8次，喉嚨被打到紅腫；林則是跟俄羅斯武術總教練單挑，過程中慘遭扎實的3連拳痛擊。

電影中吳慷仁教導林哲熹成為專業罪犯，兩人亦敵亦友關係複雜，但礙於片長，兩位大男人之間的互動被剪掉不少，吳形容：「哲熹對我崇拜、我對他憐惜，剪掉的部分很像是電影的BL版。」《狂徒》26日在台上映。

(中國時報)

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