吞李鴻其槍 石頭嚷嘴痠

石頭在《幸福城市》中豔福不淺，但也吃了不少苦頭。（粘耿豪攝）

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中國時報
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石頭（左起）、李鴻其、尹馨、何蔚庭、高捷、丁寧、謝章穎昨出席記者會，期許新片衝出好票房。（粘耿豪攝）

電影《幸福城市》入圍本屆金馬4大獎，16日舉行記者會，入圍最佳男配角的李鴻其笑談拍片最有趣的是「可以看到石頭哥，還可以打石頭哥」。片中石頭搞上李鴻其老婆並被抓姦在床，李鴻其狂揍石頭2天，搞得自己全身痠痛，石頭則自認較多時間在和黃璐「調情律動」，「我比較享受一點」。高捷故意糗石頭：「是下半身比較痠！」石頭搞笑接話：「我是嘴巴比較痠！」又曖昧解釋：「因為鴻其把槍塞到我嘴巴裡。」

丁寧片中飾演「王姊」入圍金馬最佳女配角，尹馨坦言曾接到導演何蔚庭邀約演出該角，但因工作檔期無法配合，被問是否遺憾，她想了幾秒回應：「一個演員這輩子會錯過的角色太多。」

丁寧在旁開玩笑說：「光跑那幾場妳就撐不住了。」尹馨也笑答：「自己只要穿著棉襖在河邊走路就好。」何蔚庭表示尹馨2年前表示沒演到王姊是一大憾事，因此後來力邀尹馨飾演高捷女兒。

盼金馬獎全壘打

高捷和尹馨的父女戲分去年在首爾寒冬中完成，高捷冷到胃抽筋，拍第一場戲就吐了。謝章穎則有場和丁寧躲避警察追逐的戲，不斷被丁寧推倒，整整撞了2晚，「衣服脫掉之後手臂都腫了。」也成功闖入金馬新人入圍名單，但何蔚庭仍感嘆入圍獎項比想像中少，只盼在頒獎典禮上能「全壘打」。該片26日上映。

(中國時報)

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