李榮浩戀楊丞琳 字典裡沒吵架

2018年10月17日 04:11 中國時報 尤嬿妮 報導

李榮浩（右）與楊丞琳交往約3年多。（取材自微博）

李榮浩15日來台舉辦新專輯《耳朵》聽歌會，其中新歌〈年少有為〉MV由他自編自導，是李榮浩首次挑戰當導演，追問事業有成的他是否將結婚當成下一個目標？他表示自己從小就沒什麼特別大的夢想，「成家立業這個應該算是水到渠成的事，有消息一定會告訴大家。」他與女友楊丞琳交往3年多幾乎沒吵過架，若有爭執是自己先認錯嗎？他笑回：「基本上我不會讓認錯這件事發生，所以不會有爭執。」

前晚聽歌會除了曝光專輯同名曲〈耳朵〉，還有〈樂團〉、〈我知道是你〉、〈王牌冤家〉等歌，整張專輯收錄10首新歌，妙的是，其中新歌〈貝貝〉的歌詞竟只有「貝貝」二個字、曲長不到3秒鐘。主持人黃子佼（佼佼）笑說：「這應該是華語樂壇近10年最棒的歌，保證大家聽一次就會唱，真是『短小精幹』！」李榮浩解釋，有感於很多R&B歌手唱歌時都會出現「Baby」字眼，「那何不乾脆來首〈貝貝〉」。

有望二度攻蛋

今年是李榮浩出道5周年，將於明年3月開啟全新巡迴演唱會，首站於上海起跑，明年底前有望來台二度攻蛋。聊起演唱會，楊丞琳日前在高雄開唱，找來初戀情人黃鴻升（小鬼）當嘉賓，李榮浩非但不介意，且私下見過小鬼，「小孩子才會介意這種事吧，大家都是大人了，我看過她所有場次的嘉賓名單，事前都知道。」

(中國時報)