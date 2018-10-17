謝祖武潘慧如接力喇舌

謝祖武（左）和潘慧如劇中飾演初戀情人。

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中國時報
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潘慧如（右）和謝祖武激吻戲，她不擔心謝太太吃醋。
羅平（右）和楊晴的吻戲深情浪漫。

TVBS 42台創新開闢第3條八點檔戰線，今晚起，《女兵日記》從8點播到8點45分，《初戀的情人》從8點45分播至9點30分。《女兵日記》主打女力市場，捧紅多位新人；《初戀的情人》主攻「年輕、都會、時尚」3大理念，雙八點檔戰術帶給觀眾嶄新型態選擇。

拍攝長達7個月的《女兵》，昨在屏東龍泉營區拍攝結訓受階典禮的戲，軍容場面壯大，演員群想到這段期間的辛苦，心中百感交集。為求鑑測順利通過，大家都卯足勁鍛鍊體能，「素娥」梁舒涵說，最辛苦的是匍匐前進，即使爬到全身傷，還是要努力往前，直到導演喊卡，笑說：「現在草地上的蟲子已經不算什麼了。」

《初戀》海邊約會

《女兵》中，最受觀眾期待的羅平、楊晴這對粉紅泡泡組，也在最終一吻定情，圓了觀眾的夢。但2人私下太熟，拍起吻戲反倒有些不好意思，羅平從早開始，只要吃完東西馬上刷牙漱口，楊晴則是緊張了一整天。羅平看她這麼緊張，擔心正式來的時候會NG，因此事先跟導演串通好，試戲的時候就直接親下去，讓楊晴嚇了一跳，但也流露出最自然真實反應。

謝祖武、潘慧如接力在新劇《初戀的情人》放閃，2人劇中重返學生時期，到海邊浪漫約會，在美景催化下360度擁吻，事後謝祖武誇潘慧如吻功了得，大方給她101分。實際拍攝時，2人是臨時被通知要拍吻戲，完全來不及刷牙或嚼口香糖，「那天滿冷的，風非常大，我們等於是跟老天爺在趕戲，因為不知道何時會下雨，還好拍完最後一個鏡頭才下大雨，是個好兆頭，表示老天爺在幫助我們這部戲。」

(中國時報)

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