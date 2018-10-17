林采欣苦讀甩壞學生標籤

2018年10月17日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

林采欣出道17年，終於推出首張創作專輯《守夜人》，她15歲就被唱片公司相中簽約，但星路始終不順，在求學路上也因不愛念書，被當時的班導師瞧不起，歸類在「壞學生」。

林采欣回憶過去曾拍了幾張漂亮的沙龍照，卻被老師當眾酸：「聽說你去拍寫真集哦！」某次老師上課提到淡水阿給，突然對著她說：「淡水阿給，就是什麼都給的意思嗎？」當時的她一頭霧水，事後才驚覺被調侃羞辱。

林父肝癌病逝

後來她奮發拚課業，考上媽媽期望的學校，也徹底讓老師刮目相看；在星路上她也闖蕩多年，直到現在新專輯在好幾個數位排行榜拿到不錯的成績，她感性說：「就算我沒有第1名，我還是感恩，只要有人聽我說話就要感恩了。」

林采欣的爸爸在她10歲那年因肝癌病逝，無緣見到女兒發片。她記憶中的爸爸是個從不打罵小孩的溫柔父親，每次媽媽要教訓她時，爸爸總會出來阻擋，她笑說有一次媽媽想幫她剪短髮，被爸爸大力反對，強調「女孩子就是要留長髮」。

爸爸生病後，她下課回家天天替爸爸搽藥水、聊學校時的事情，也成為她和爸爸最後的記憶，擔任會計的媽媽一肩扛起家計，還接了家庭代工，辛苦拉拔她和妹妹長大。

原本媽媽反對她進演藝圈，直到她簽約唱片公司後才改採支持態度；她後來到上海參加《中國夢之聲》，存到一筆積蓄，孝順的她全拿出來翻修老家，讓家人有舒適的房子可以住。

(中國時報)