萬寶龍智能表 7萬種風情

萬寶龍第二代智能表「Summit 2」登場，不同表面、表帶、表殼可組成7萬多種表情。（MONTBLANC提供）

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中國時報
報導陶福媛
1.萬寶龍Summit 2智能腕表，黑色DLC表殼搭配牛皮表帶，3萬3000元。（MONTBLANC提供）
2.萬寶龍Summit 2智能腕表，鈦金屬表殼搭配橡膠表帶，3萬6300元。（MONTBLANC提供）
3.萬寶龍Summit 2智能腕表，黑色DLC表殼搭配尼龍表帶，3萬3000元。（MONTBLANC提供）
4.萬寶龍Summit 2智能腕表，精鋼表殼搭配尼龍表帶，3萬3000元。（MONTBLANC提供）
5.萬寶龍Summit 2智能腕表，精鋼表殼搭配牛皮表帶，3萬3000元。（MONTBLANC提供）
6.萬寶龍Summit 2智能腕表，黑色DLC表殼搭配黑色米蘭鍊帶，4萬800元。（MONTBLANC提供）

萬寶龍（MONTBLANC）推出第二代智能腕表「Summit 2」，不但科技技術再升級，且融入傳統瑞士機械腕表的表盤設計和外觀，是前衛科技與傳統經典的結合，42mm的表殼男女皆適用，是一只萬能實用又兼具時尚品味的腕表。

智能腕表技術愈來愈精進，設計也更有品味，全新登場的萬寶龍「Summit 2」搭載高通Snapdragon Wear 3100晶片組，不僅提升效能和電池壽命，在時間顯示模式下待機時間可長達一星期，軟體則採用最新的Wear OS by Google，可與iOS和安卓系統的手機相容使用。

萬寶龍總裁Nicolas Baretzki在發表會上指出，「Summit 2」是款適合旅行、健身或探險使用的智能腕表，不論是都會探險者或商務旅行人士都能透過簡易的功能與應用程式，時時保持領先，並在忙碌的行程中有效率地完成工作，且又能享有配戴高級腕表的樂趣。

不同於一般智能腕表的長方型表殼，「Summit 2」的外型設計靈感源於萬寶龍經典腕表，從1858系列腕表精緻復古的風格，到寶曦經典腕表的女性魅力，只要自行轉換內建表面面板的顯示器、背景、指針與複雜功能，就能擁有超過一千種的表面顯示。

萬寶龍「Summit 2」智能腕表有黑色類鑽碳精鋼表殼（DLC）、精鋼表殼、雙色精鋼表殼與鈦表殼（Titanium）等四種表殼，並可搭配牛皮、橡膠、尼龍、米蘭鍊等11種可互換式表帶，可創造出七萬種以上的時尚風貌。

(中國時報)

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