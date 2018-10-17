裕隆貼心 全台首推－敬老員旅 到府接送無障礙

華創車電李紹豪（左二）與大哥帶著妻子一同陪著媽媽（前）小旅行，後方正是李紹豪參與設計的「Luxgen V7 Eco Hyper」，亦是台灣國產第一台全齡福祉車。（裕隆提供）

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中國時報
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格上租車周金龍（右一）與妻小陪著90高壽的爸爸（左一）一起變裝，拍下懷舊風情的全家福照。（裕隆提供）
格上租車許涵淳（左）手勢輕柔地為外婆（右）洗腳、穿襪，笑著對著她唱《愛的禮物》，讓外婆好開心。（裕隆提供）
9453裕隆集團孝親福氣友善小旅行影片：https://youtu.be/imR8-X3g15E

「一台車、一家人，一個友善遊程」可以激起多大的幸福花火？裕隆集團結合社會企業、全聯善美的文化藝術基金會和老爺行旅，搶先推出國內第一個企業敬老員工家庭旅遊「9453福氣友善小旅行」，讓50名員工家庭與加起來近千歲的長輩一同享受幸福之旅。

裕隆集團副執行長陳國榮說，我們已身處高齡化浪潮，他常在茶水間聽到同仁說要照顧失智的長輩，更有同仁因為爸媽行動不便，已經快十年沒有全家出遊，也無法參加員工旅遊。因此他特別想到，應該出動裕隆自家設計、台灣第一台國產全齡福祉車Luxgen V7 Eco Hyper親自到府接送，帶大家出去走走，讓照顧的人可以喘口氣，被照顧的也能透透氣，大家好好享受一趟全家人的幸福時光。

關注陪伴 更多情感交流

裕隆集團這次活動特別安排足浴，讓參與同仁為長輩洗腳，因為孝順不只是把老人家帶出來玩，還要有互動和陪伴，這也是Luxgen V7 Eco Hyper設計之初關注的心理角度；以家庭為核心、以陪伴為主，透過坐椅配置，讓坐輪椅的家人也可前移，更加關照被照顧者的心理，在旅遊路途上能有更多情感交流。

參加的員工遍及裕隆集團旗下格上租車、華創車電等不同單位，有些家庭需要輪椅，也有的長輩患有輕微失智，許多都是久久未出遠門，其中還有一組是13人大家族一起來。華創車電工程師李紹豪約大哥帶著母親一起參加，李媽媽在兒子們幫她洗腳的過程中，感動得一直流淚，當她知道兒子也是參與開發Luxgen V7 Eco Hyper的成員之後，更是感到驕傲。

社會企業創辦人林崇偉表示，創辦之初即是自身經驗的啟發，也是許多家庭會遇到的問題。行動不便的家人出門大不易，更何況是出遊。於是用自己資訊工程專業，創建出不同的網站、APP，從2012年開始，友善餐廳、友善旅館的資訊被有系統的整理出來，與裕隆集團更是一拍即合，「9453就是友善」也是台語「就是有（輕）鬆」的意思，讓每個人的心情整個都輕鬆起來。

暫擱重擔 創造美好回憶

為了推動無障礙旅遊，在全台探尋旅遊路線，林崇偉表示，交通工具的轉換是最重要的一環。有次去馬祖探路，因為可直接開車上船，在南竿看了十幾個景點，小丑爺爺坐著輪椅上下車都沒問題，但第二天到北竿是搭渡船，能方便上下車的V7 Eco Hyper過不去，只能在當地租計程車；結果到了第三個景點，小丑爺爺─小明老師因為上下車太辛苦，就不想下車。

現今社會，長照的壓力不小，林崇偉表示，過程中往往忘了彼此是親子，反而變成身心負擔。「9453」這個遊程就是設計給被照顧與照顧的人，路線有人先探過、交通有司機、餐點有評價，把這些事前規畫、交通轉換等旅途中可能的壓力先解決，讓他們有一個喘息的機會，重建親子關係，而這段旅程最終會成為全家人共同的美好回憶。

(中國時報)

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