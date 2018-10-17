關懷高齡 做個幸福輪轉手

裕隆集團執行長嚴凱泰以行動支持公益，支持點點善推動「城市曙光」計畫，由裕隆集團副執行長陳國榮（左）致贈視障者畫作藝術作品（作品名稱：方圓）予熱愛藝術與公益的台積電慈善基金會董事長張淑芬。（裕隆提供）

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中國時報
報導陳大任

台灣企業如何跨領域合作，發揮力量推動社會創新，讓國家更好？日前裕隆集團社會創新講座特別邀請台積電慈善基金會董事長張淑芬，分享推動慈善公益和企業志工的經驗，並透過高階主管與一線同仁對話激盪，尋找未來兩大產業標竿企業攜手慈善公益和共推社會創新的方向。

張淑芬表示，基金會的核心理念就是要與服務對象建立長期支持伙伴關係，不只給力，更要培力，才能建立永續服務，而四大服務主軸裡就有「關懷弱勢、照護獨老、推廣孝道」這3項是圍繞台灣高齡社會的重要議題，她期望未來能有更多企業一起加入把愛送出去的行列。

裕隆集團副執行長陳國榮表示，從創辦人嚴慶齡和吳舜文總裁，一直到執行長嚴凱泰，裕隆集團不僅傳承積極參與社會公益的典範，更自我期許不只是「做車的人」，而是為使用者創造移動價值，以產品服務串聯人、車、生活的「幸福輪轉手」。面對台灣高齡社會的挑戰，「全齡」產品設計和服務創新正是裕隆當前的重要策略方向。台積電「百善孝為先」的價值正與裕隆「以人為本」的精神不謀而合，是雙方攜手慈善公益和共推社會創新的重要方向。

陳國榮特別恭喜台積電創辦人張忠謀榮任APEC台灣領袖代表，他也分享裕隆集團與社會創新夥伴社會企業的《9453友善旅人系列無障礙交通服務創新方案》在今年獲得APEC政策規劃小組遴選為年度「五大創新連結案例」的喜訊，不僅9月受邀前往巴布亞紐幾內亞主辦的第47屆APEC中小企業工作小組會議專題報告，成為APEC政策案例之一，亦於10月獲得台北英國商會頒發的2018傑出社會企業獎。

社會企業創辦人林崇偉則提出「老吾老以及人之老」的想法，若能透過台積電的公益經驗、資源與號召力，結合裕隆集團友善載具及發展中的智能車輛管理系統，建置起智慧福祉車的共享平台，即可為偏鄉的醫療等民生交通需求提出社會創新解方，一起「把愛送出去」。

(中國時報)

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