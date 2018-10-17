微風信義＋松高 雙館聯手應戰

2018年10月17日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

微風松高VIVITIX Hello Kitty 4XL絨毛娃娃，日本空運來台，原價1萬1800元、特價8500元，限量5隻。（微風提供）

微風信義KENZO經典虎頭小型托特包，虎頭系列全年不折扣，周年慶獨家8折，原價8800元、特價7000元，限量5只。（微風提供）

微風信義3周年慶「特製版悠遊卡（黑）」，18至28日持館內單筆滿3333元發票可兌換，限量300張。（微風提供）

微風松高NBA MN休閒復古外套，4980元。（微風提供）

微風女郎宋蘋恩穿H&M新裝拍攝微風松高周年慶DM封面，青春洋溢。（微風提供）

微風松高HOYACASA 100%羊毛被（紐西蘭），原價9800元、20日限定2折特價1980元，限量30件。（微風提供）

微風信義全台首發MM6 Pop-Up Store，10月18日至11月15日全面9折。（微風提供）

為迎接台北信義區周年慶，微風信義和微風松高明（18日）起至11月12日雙館聯手，集合精品、潮流、美妝、美食、居家等商品全面應戰。微風信義3周年慶引進多家新櫃及快閃獨家商品，微風松高NBA、JORDAN全台首間旗艦店推出首賣客製化商品。除各區滿千送百，雙館首4日刷微風聯名卡回饋享最多，再加碼送100元酬賓券，微風信義精品最高達14.25%、香氛可達15.69%。

信義店 引進逾10家快閃店

微風信義周年慶期間引進超過10家快閃店，包括已開張的法國時裝品牌Maison Margiela副線「MM6」，時尚剪裁和印花設計，風格簡約；已巡迴杜拜、首爾、北京、新加坡等地的「Burberry Conservatory期間限定店」今（17日）登場，還有Mulberry、VERSACE JEANS等全台獨家、全台首店；並引進日本平價時裝品牌SENSE OF PLACE、2020EYEhaus、SISLEY等多家新櫃。首4日CLUB DESIGNER、ALKME、KENZO、NIALAYA有3折起限量排隊商品。

另，微風信義餐飲今新開福岡人氣鬆餅「Cafe del SOL」外，小樽珈琲店黑糖珍珠珈琲+任1鬆餅優惠100元、翰林茶館首4日下午3至4時特大杯熊貓珍珠奶茶買1送1。首4日龍茶味點、寬巷子及TRINE&ZEN等限定餐點半價，COVA、TSUKUMI、樂天皇朝等限定餐點買1送1。31日前餐飲滿千送百元餐飲抵用券，限量千份。

周年慶期間微風信義指定區域當日單筆達指定門檻送酬賓券，高級珠寶滿3萬送1500；國際精品滿萬送千；國際名品、服飾、時尚家居滿5000送500；化妝品、香氛、流行運動滿3000送300。全館單筆滿6000，除了微風4館市值458萬元的MASERATI汽車驚喜抽，獨家加碼再抽市值32萬4800元的「Club Med馬爾地夫卡尼島6天5夜食宿券」；明早11時前100名入場，可獲NIALAYA隨身瓶。

松高店 滿額抽NBA簽名球

微風松高4周年慶，全館當日單筆滿3000送300；18至28日全館累滿4萬元，送2張電子音樂節「ARCADIA VIP票券」，限量10組。NBA store單筆滿1020元可抽NBA 4位傳奇球星簽名球及相關商品，18日至31日滿7500送300；JORDAN 11月1日至12日滿7500送300；CONVERSE首席概念店與時尚部落客Chiara Ferragni聯名鞋款明上架；VIVITIX、Zakka house首12日全面9折起。

(中國時報)