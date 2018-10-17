陳語安入宮前 「表」現CK時尚

2018年10月17日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

新生代女星陳語安即將「入宮」演出清宮劇，以CALVIN KLEIN街頭運動風搭配Cheers歡暢系列腕表。（CALVIN KLEIN提供）

CALVIN KLEIN Spicy火熱系列手鍊，3200元。（CALVIN KLEIN提供）

1.CALVIN KLEIN Seduce誘惑系列女表，1萬200元。（CALVIN KLEIN提供）

2.CALVIN KLEIN Seduce誘惑系列女表，1萬200元。（CALVIN KLEIN提供）

3.CALVIN KLEIN Cheers歡暢系列腕表，1萬1100元。（CALVIN KLEIN提供）

《如懿傳》最終回落幕，新生代女星陳語安就趕著接棒「入宮」，接拍《夢回大清》清宮劇。昨日陳語安出席CALVIN KLEIN腕表發表會，提及她已為新戲展開集訓，從清宮禮儀課開始學習，但還未學踩清朝的高底鞋，語氣難掩興奮。

日前吳克群認愛陳語安，但女方一直低調未公開戀情，昨日媒體以旁敲側擊的方式探詢陳語安與吳克群的新戀情，如「是否會和男友一起佩戴情侶表？」、「會不會和男友一起穿街頭潮風的裝扮？」陳語安有問有答，似已默認。

當問及和男友約會時，會不會刻意打扮時，陳語安笑說「一剛始會打扮，但現在則是表現真實的自己」，甚至不排斥素顏。面對媒體的步步進逼，她羞紅了臉，忍不住掩面嬌聲討饒：「唉呀。今天的主角是CALVIN KLEIN。」

陳語安昨天身穿CALVIN KLEIN新款秋冬新裝搭配腕表，一款為紅色洋裝搭配Seduce誘惑系列腕表，另一款則街頭運動風的牛仔裝搭配Cheers歡暢系列腕表，一下帥氣、一下優雅，展現不同的時尚風情。陳語安說她最喜歡手鐲款式的Seduce誘惑系列女表，既是手鐲又是腕表，既百搭又時尚。

CALVIN KLEIN腕表自從Raf Simons入主創意總監之後，延續品牌的極簡風，但跳脫黑白灰的單色調，色彩更加繽紛、充滿美式時尚、且更加年輕，腕表結合手鐲、戒指、項鍊等飾品，可以混搭成套，是不可缺少的時尚配件。

(中國時報)