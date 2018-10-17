新光三越信義4店周慶 持skm pay會員獨享優惠

伊林娛樂若綺（左起）、蔡昀羲、李元圓持新光三越台北信義新天地周年慶美妝、家電秒殺商品。（新光三越提供）

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中國時報
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新光三越台北信義新天地Kiehl’s金盞花毛孔淨緻組，價值4620元、限量特價3375元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地Panasonic 32L蒸氣烘烤微波爐NN-BS1000，原價4萬2900元、限量特價2萬9900元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地象印黑金剛微電腦電子鍋10人份NLAAF18，原價8000元、限量特價3990元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地ESTEE LAUDER NO1.超級精華發燒組，價值7392元、限量特價4980元。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地「BT21衣件不留衣物收納籃」，18、19日持新光三越貴賓卡與聯名卡單館累刷滿3000元可兌換。（新光三越提供）
新光三越台北信義新天地PUMA × KARL LAGERFELD流行系列KARL圓領衫，限量特價3280元。（新光三越提供）
日本西裝大叔World Order世界秩序拍新光三越周慶系列廣告「翻轉購物New Style」，首波電視+網路觀看逾650萬，網友讚「新光三越好有梗」；第2波明上線，掃描QR Code可觀看大叔的千手觀音招牌動作和少女扮相。（新光三越提供）
掃描QR Code可觀看大叔的千手觀音招牌動作和少女扮相。（新光三越提供）

今年周年慶，新光三越透過首發的skm pay帶來購物新革命，繼台北南西店和台中中港店等首波6店提前1周線上預購創造話題後，台北信義新天地周年慶明（18日）起至11月12日再出新招，期間持skm pay支付，雅詩蘭黛、蘭蔻、資生堂東京櫃等美妝超值組4.5折起；Nike、New Balance運動休閒夯品單一特價2100元。

首14日全館滿5000送500

4店美妝、家電、名品、流行商品和美食也全都到位，500萬組美妝特惠組，克蘭詩、植村秀等正貨買2送1；SK-Ⅱ青春面膜組、蘭蔻超進化修護肌因組，與GIORGIO ARMANI、YSL等話題脣彩都是首2日熱搶必斷貨商品。

A8 6、7F改裝後有上百個品牌，堪稱家用專區品類最齊全，dyson無線吸塵器、LG OLED TV與熱門環境家電、空氣清淨機、淨水器等一應具全；adidas originals等爆紅老爹鞋，PUMA等聯名鞋款和服飾，與字母LOGO T等必備潮流單品；以及BOSS HUGO BOSS西服訂製、MONTBLANC及COACH等服飾配件、生活旅行、家居8大品牌訂製服務應有盡有。

化妝品滿2000送200

另，4店超過百家餐廳和小吃中，A9加入6、7F的橘色涮涮屋、老鼎旺、初魚料亭3家百貨獨家店，與教父牛排鄧有癸領軍的新品牌Muchoyaki後共有20家餐飲。周慶期間首14日全館滿5000送500、化妝品滿2000送200；名品單櫃/大家電區/法雅客＋[i]Store滿萬送500，首7日貴賓卡友可獨享萬送千；新光三越APP還有美食訂候位結合外帶系統、贈獎兌換、即時停車服務查詢等功能，讓購物更優惠、便利。

(中國時報)

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