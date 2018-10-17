Google Pixel 3手機來台搶市 說中文嘛也通

Google昨（16日）也發表了全新的Google Assistant專為台灣打造的中文版，更貼新台灣使用者的生活習慣。（Google提供）

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中國時報
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Google首在台舉辦硬體發表會，Pixel產品研發副總Peter Prunuske，昨（16日）親自在台發表全新的Pixel 3系列手機。（Google提供）
Google首在台發表Pixel 3（2萬7700元起）及Pixel 3 XL（3萬1100元起）兩款新機，即日起可在Google商店預訂，11月1日起陸續出貨。（Google提供）

Google昨（11日）發表自家Pixel 3手機，售價2.77萬元起，同時推出中文版Google助理，Android用戶只要對著手機說出「Ok Google」，就可以和它用中文對話，傳達指令。不過，目前僅支援Android 5.0版以上的特定手機。

Google新推出的Pixel 3及Pixel 3 XL與市場正夯的多鏡頭趨勢背道而馳，但是2款搭載單鏡頭卻能以Google擅長的軟體演算法，打造出可媲美多鏡頭手機的拍照功能，像是「絕佳鏡頭」就以AI技術，捕捉下最佳照片、「團體自拍」還能將拍照範圍擴大184%、夜視功能更能在低光源下拍出明亮照片，Google並提供免費的無限量線上儲存空間，讓用戶在2022年1月31年前，可上傳照片至雲端，不占記憶體。

Google助理中文版是為了在地的台灣人打造，能聽能說中文之餘，還能了解台灣人日常用語，實際體驗過後，新的中文版Google助理比過去的實用，像簡單問「附近的珍奶店」，系統也能理解及作出反應，對於習慣使用語音助理的使用者來說，以後就有更「道地」的助理幫忙。

(中國時報)

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