2018年10月17日 04:11 中國時報 邱祖胤 文／

遊關子嶺溫泉勝地，造訪臨近古剎大仙寺，循序進了山門，來到觀音寶殿，忽見于右任字跡躍然門楹，上聯「大寺莊嚴即此是人間淨土」，下聯「仙山縹渺休再覓心外靈泉」，首字各取「大」、「仙」兩字，對仗工整，文意通俗，形體雅致，令人驚喜。

民間于右任的粉絲不少，于粉最大的樂趣，恐怕不在臨帖、追帖，也不在收藏、鑑賞，而是在穿梭大街小巷、神遊崇山峻嶺之際，巧遇他的字。

如：上「鼎泰豐」吃飯，入「行天宮」拜拜，行經圓山飯店見「劍潭勝跡」，遊善化糖廠遇「禮運大同篇」，那份驚喜之感，總教于粉津津樂道。

然而于右任的字並不「美」，他的草書總是少了些速度感，行書則缺乏狂氣，行筆間未見瀟灑飄逸，更別提張揚跋扈。然因其字之圓融兼顧、內斂藏鋒，反而更為耐看、經看，看久不致心浮氣燥，進而能悟出其寓碑於草的良苦用心。

于右任的行草，草則草矣，卻不草率，筆意相連之間，總是小心翼翼、徐徐斟酌，不厭其煩，如同教學示範。

這使我想起手邊珍藏的《于右任先生書法選萃》，附錄于右任所撰〈標準草書〉，列舉草書的寫法及識法，如何多一點少一撇的失之毫釐謬以千里，如何增增減減卻又可視為同一字，均詳加舉例，其耐煩程度，一如其字。

我猜于右任寫草書的用意，不在成就藝術，而在教育推廣，期待後人在欣賞、描摹其字的同時，便能參透書寫草書的奧義，進而領略書法之美，及其妙不可言的哲學。

可以說，于右任的字，因為耐煩，所以耐看。

書法樂趣無窮，想到古人如何在一堆線條中，看到狂奔的蛇，徐行的蟲，或看到一陣風、一陣雨，乃至鬼哭神號，美人遲暮……，這等想像力，俱在生活中養成，信手皆書法，處處皆雅興。

可惜時代在變，硬筆取代毛筆，電腦、手機再取代硬筆，書法不在生活中久了，雅趣便難以培養。所幸于右任生前在民間留存許多墨寶，而且多半是「公共藝術」，上餐館、訪名勝、穿街走巷、優游山林得遇書法，這樣生活化的書法，其實非常于右任，于右任地下有知，應該會感到欣慰。

第11屆台積電青年書法暨篆刻大賞

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(中國時報)